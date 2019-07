Fotbal: Ştefan Radu a fost reprimit în lotul lui Lazio după ce şi-a cerut scuze

EPA/Intact Images

Fotbalistul român Ştefan Radu a fost reprimit în lotul lui Lazio după ce şi-a cerut scuze pentru neînţelegerile pe care le-a avut cu clubul, a anunţat luni site-ul TuttoMercatoWeb la finalul unei conferinţe de presă susţinute de fundaşul în vârstă de 32 de ani.



"Vreau să mulţumesc clubului, preşedintelui, pentru că mi-au dat ocazia să fac parte din nou din marea familie lazială. După cel mai negru moment al carierei mele, începând din luna martie, nu am mai fost eu însumi ca om şi ca jucător. Sunt emoţionat, aşa cum se vede, însă sper să răsplătesc prin evoluţiile mele încrederea pe care clubul mi-a acordat-o după acel moment", a declarat Radu.



"(...) m-am simţit rău în ultimele zile din cauza unei greşeli pe care am făcut-o, recunosc asta. Acum e o eliberare, le mulţumesc tuturor suporterilor ce mi-au fost alături în aceste momente. După accidentarea la gleznă din luna martie nu reuşeam să mă vindec şi am început să gândesc negativ, greşind faţă de club şi de coechipieri. Astăzi mă aflu aici că să le cer scuze, lor şi tuturor celor pe care i-am jignit", a spus jucătorul, care s-a arătat sigur că va putea ajuta mult echipa.



Radu a recunoscut că a avut "multe oferte" după ce presa a anunţat în această vară că el este aproape să se despartă de Lazio. Fotbalistul a adăugat că a respins "imediat" toate aceste oferte.



Radu, unul dintre cei mai vechi jucători ai lui Lazio, fusese anunţat în urmă că o lună că nu mai intră în planurile de viitor ale grupării romane. Iniţial s-a crezut că renunţarea la fundaşul venit în ianuarie 2008, sub contract până în 2021, este legată de dorinţa lui Lazio de a întineri lotul.



Radu are 348 de meciuri pentru echipa biancoceleste. Fundaşul, care în octombrie va împlini 33 de ani, a câştigat cu Lazio de trei ori Cupa (ultima oară în acest an) şi de două ori Supercupa Italiei.

