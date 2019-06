Francesco Totti a demisionat de la AS Roma

Francesco Totti, jucător de legendă la AS Roma, a anunţat luni că a demisionat din postul de director al clubului din Serie A, din cauza divergenţei de idei cu actualul patronat, relatează L'Equipe.

După ce Roma a anunţat că nu îi va mai prelungi contractul lui Daniele De Rossi, 35 ani, al doilea jucător cu cele mai multe prezenţe în tricoul ''giallorossi'' (616), Totti a simţit că nu mai este pe aceeaşi lungime de undă cu noii patroni.

Cu 786 de meciuri şi 307 goluri în tricoul lui Roma (1993-2017), Totti a anunţat într-o conferinţă de presă că este în dezacord cu acţionarii clubului.

''Este o zi foarte dureroasă. Condiţiile nu mai sunt îndeplinite. Nu am avut niciodată posibilitatea de a lucra în sectorul sportiv aşa cum am vrut. După ce americanii au ajuns în fruntea clubului, ei au încercat prin toate mijloacele să-i îndepărteze pe romani din acest club. Acesta era scopul unora. Au reuşit. Dacă un alt patron vine la Roma şi vrea să parieze pe mine, eu sunt pregătit'', a declarat Totti.

