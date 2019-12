Freddie Ljungberg rămâne în staff-ul tehnic al lui Arsenal

facebook

Suedezul Freddie Ljungberg, care a asigurat câteva săptămâni interimatul pe banca lui Arsenal, va rămâne în staff-ul tehnic al echipei engleze, a indicat noul antrenor al acesteia, spaniolul Mikel Arteta.

Ljungberg a fost numit interimar după demiterea lui Unai Emery. La fel ca Arteta, el este un fost jucător important al echipei londoneze.



Arteta a explicat că a vorbit cu suedezul după meciul de sâmbătă cu Everton (0-0).

"I-am spus care este ideea mea şi care sunt oamenii pe care am vrut să-i aduc ca să alcătuiască staff-ul meu tehnic, rolurile lor şi responsabilităţile fiecăruia", le-a declarat Arteta ziariştilor.



"Am vrut să ştiu ce simte, am vrut să ştiu ce are de gând, care sunt aşteptările sale. Noi am discutat şi am hotărât că lucrul cel mai bun pentru el este să rămână alături de noi. Cred că îi ştie pe jucători, ştie situaţia, ştie istoria de unde venim, iar felul în care el cunoaşte jocul ne va ajuta cu adevărat să progresăm", a spus

Arteta.



Tehnicianul spaniol s-a arătat încrezător că Ljungberg va ajuta clubul să aibă din nou succes.



"Tunarii", acum doar locul 11 în Premier League, vor juca de Boxing Day pe terenul lui Bournemouth.



