Goran Djuricin (Rapid Viena) - Este cea mai frumoasă înfrângere din cariera

Antrenorul echipei de fotbal Rapid Viena, Goran Djuricin, a declarat, joi seara, că înfrângerea cu 2-1 suferită pe Arena Naţională în meciul din manşa secundă a play-off-ului cu FCSB este cea mai frumoasă din cariera sa deoarece graţie victoriei din tur cu 3-1 a obţinut calificarea în grupele Europa League.

"În prima repriză am resimţit din plin presiunea publicului. Nu am reuşit să ţinem de minge aşa cum ne-am dorit, am jucat cu teamă, s-a văzut că am fost nervoşi. FCSB a pus presiune foarte mare, a jucat cu mingi lungi, aşa cum ne aşteptam, iar apoi a venit acel moment nefericit când a făcut 2-0. La pauză am vorbit, le-am spus jucătorilor că trebuie să revenim pe teren fără frică şi să jucăm cât de bine putem. Şi uite că am reuşit, ne-am creat ocazii şi pot spune că a fost cea mai frumoasă înfrângere din cariera mea. Cu siguranţă norocul a contat foarte, foarte mult. Nu ştiu dacă dumneavoastră cunoaşteţi, dar o statistică spune că 40% dintre goluri sunt înscrise şi datorită norocului. Astfel că nu degeaba se spune că norocul face parte din joc", a afirmat tehnicianul.

Goran Djuricin i-a mulţumit portarului echipei FCSB, Andrei Vlad, pentru greşeala de la faza golului echipei sale, dar a spus că Rapid Viena a obţinut meritat calificarea. "Nu mă gândeam la un asemenea cadou din partea portarului advers. Ţin să îi mulţumesc pe această cale. Pe de altă parte pot spune că am avut şi noi două ocazii singur cu portarul, aşa că putem spune că a fost just în final. Nu cred că se poate spune că această calificare a fost decisă de portarul celor de la FCSB. Să nu uităm că greşeli au loc la orice nivel. Iar noi am avut ocazii uriaşe, una dintre ele chiar a lui Ivan. Aşa că eu consider că a fost o calificare meritată pentru noi", a menţionat el.

"Andrei Ivan a avut câteva probleme în prima repriză, nu s-a putut impune, s-a lăsat pus sub presiune şi i-a fost destul de dificil. Însă în repriza a doua şi-a folosit atuurile fizice, a câştigat duelurile cu adversarii şi i-a ieşit un joc mai bun", a adăugat Djuricin.

Echipa de fotbal FCSB a ratat calificarea în grupele Europa League, joi seara, deşi a învins formaţia austriacă Rapid Viena cu scorul de 2-1 (2-0), pe Arena Naţională din Bucureşti, în manşa a doua a play-off-ului. Rapid Viena s-a calificat grupe după ce în tur câştigase cu scorul de 3-1. AGERPRES