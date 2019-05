Jurgen Klopp, disponibil doar în schimbul unei îndemnizaţii uriaşe

Tehnicianul Jurgen Klopp, de la FC Liverpool, s-a aflat pe lista candidaţilor pentru succesiunea lui Massimilano Allegri la Juventus Torino, dar germanul are un contract ''beton'' cu ''cormoranii'' până în 2022, iar plecarea lui se poate face doar în schimbul unei indemnizaţii de 36 milioane de euro, relatează AS.

În acest sezon, Klopp a condus Liverpool în a doua finală consecutivă în Liga Campionilor şi a luptat pentru titlu cu Manchester City până în ultima etapă. Germanul este dorit de marile cluburi pentru calitatea jocul de atac pe care îl impune, bazat pe intensitate, presing şi viteză.

Orice club care îl doreşte pe Klopp, înainte de 2022, va trebui să plătească 36 milioane euro plus un salariu anual de 8 milioane euro.

În consecinţă, variantele lui Juventus se numesc Antonio Conte, Maurizio Sarri şi Jose Mourinho, solicitat de Cristiano Ronaldo.

AGERPRES