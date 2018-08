Keșeru a calificat Ludogorets în play-off Europa League! Thriller cu 9 goluri la Sankt Petersburg

Atacantul român Claudiu Keşeru a marcat golul echipei Ludogoreţ Razgrad în meciul terminat la egalitate, 1-1, în deplasare cu bosniacii de la Zrinjski Mostar, joi, în manşa secundă a turului al treilea preliminar al Europa League la fotbal.



Keşeru a marcat în min. 24 şi a fost înlocuit în min. 86. În tur, campioana Bulgariei câştigase cu 1-0. Cosmin Moţi a evoluat tot meciul la oaspeţi.



Ruşii de la Zenit Sankt Petersburg au surclasat-o pe Dinamo Minsk cu 8-1, întorcând astfel eşecul drastic din tur, cu 0-4. Zenit avea 2-0 în min. 66, prin golurile marcate de Paredes (22) şi Noboa (66), dar apoi a rămas în zece oameni, reuşind să marcheze de încă două ori (Dziuba 75, 78) şi să trimită meciul în prelungiri. Belaruşii au marcat prin Seidu Yahia (ex-Astra Giurgiu), în min. 99, şi erau la un pas de calificare, dar Zenit a mai punctat prin Driussi (109) şi Dziuba (115 - penalty), Dinamo a avut un jucător eliminat, iar Mak a reuşit o dublă în ultimele minute de joc (120+2 penalty, 120+3).



Atacantul român Liviu Antal a fost integralist la Zalgiris Vilnius, surclasată acasă de Sevilla cu 5-0 (duble Nolito şi Sarabia), după 1-0 pentru andaluzi în primul joc.



Dinamo Brest, club prezidat de Diego Maradona, a obţinut doar o victorie de palmares, 1-0 cu Apollon Limassol, după 0-4 în Insula Afroditei.



F91 Dudelange a reuşit o calificare spectaculoasă în play-off, o premieră pentru un club din Luxemburg, după 2-2 acasă cu Legia Varşovia. După 2-1 în primul meci, echipa din Ducat a condus cu 2-0, polonezii nereuşind să obţină decât un egal. Dudelange va juca în play-off cu CFR Cluj.



Andrei Ivan a dat o pasă de gol la reuşita lui Christoph Knasmuellner (79), în succesul echipei Rapid Viena cu 4-0, în Austria, în faţa slovacilor de la Slovan Bratislava. Slovan câştigase cu 2-1 în prima manşă. Knasmuellner a reuşit un hat-trick (3, 79, 90), celălalt gol fiind semnat de Thomas Murg (84). Ivan a intrat în min. 78 pe teren. Rapid Viena va fi adversara echipei FCSB în play-off-ul Europa League.



FC Ufa, cu Ionuţ Nedelcearu prezent pe gazon 82 de minute, s-a calificat cu emoţii în faza următoare, după 2-2 cu Progres Niedercorn în Luxemburg. Ruşii, care se impunea cu 2-1 în primul joc, au egalat prin Ivan Paurevic (90+3).



Fundaşul Gabriel Tamaş a fost integralist la Hapoel Haifa, primind şi un cartonaş galben (79), în meciul pierdut cu 0-2 la Bergamo, cu Atalanta, după ce italienii au câştigat cu 4-1 şi în Israel.



Lech Poznan, cu Mihai Răduţ pe banca de rezerve, a fost eliminată de Genk, cu 1-2 pe teren propriu, după 0-2 în Belgia.



Alexandru Creţu a fost şi el rezervă la NK Maribor, care a remizat acasă cu Glasgow Rangers, 0-0, după 1-3 în Scoţia.



Gabriel Enache a intrat în min. 82 la Partizan Belgrad, care a dispus cu 3-2 de FC Nordsjaelland, după 2-1 în prima manşă.



Rezultate:

Kairat Almatîi (Kazahstan) - (+) Sigma Olomouc (Cehia) 1-2

În prima manşă: 0-2.



Progres Niedercorn (Luxemburg) - (+) FC Ufa (Rusia) 2-2

În prima manşă: 1-2.



(+) AEK Larnaca (Cipru) - Sturm Graz (Austria) 5-0

În prima manşă: 2-0.



HJK Helsinki (Finlanda) - (+) Olimpija Ljubljana (Slovenia) 1-4

În prima manşă: 0-3.



Universitatea Craiova (România) - (+) RB Leipzig (Germania) 1-1

În prima manşă: 1-3.



(+) FC Copenhaga (Danemarca) - ŢSKA Sofia (Bulgaria) 2-1

În prima manşă: 2-1.



Kukes (Albania) - (+) Torpedo Kutaisi (Georgia) 2-0

În prima manşă: 2-5.



(+) APOEL Nicosia (Cipru) - Hapoel Beer Sheva (Israel) 3-1

În prima manşă: 2-2.



(+) Midtjylland (Danemarca) - The New Saints (Ţara Galilor) 3-1

În prima manşă: 2-0.



(+) Suduva Marijampole (Lituania) - Spartaks Jurmala (Letonia) 0-0

În prima manşă: 1-0.



(+) CFR Cluj (România) - FC Alaşkert (Armenia) 5-0

În prima manşă: 2-0.



Zalgiris Vilnius (Lituania) - (+) Sevilla FC (Spania) 0-5

În prima manşă: 0-1.



(+) Molde (Norvegia) - Hibernian Edinburgh (Scoţia) 3-0

În prima manşă: 0-0.



(+) Zenit Sankt Petersburg (Rusia) - Dinamo Minsk (Belarus) 8-1, după prelungiri

În prima manşă: 0-4.



Lucerna (Elveţia) - (+) Olympiakos Pireu (Grecia) 1-3

În prima manşă: 0-4.



(+) Maccabi Tel Aviv (Israel) - Piunik Erevan (Armenia) 2-1

În prima manşă: 0-0.



Dinamo Brest (Belarus) - (+) Apollon Limassol (Cipru) 1-0

În prima manşă: 0-4.



LASK Linz (Austria) - (+) Beşiktaş Istanbul (Turcia) 2-1

În prima manşă: 0-1.



(+) F91 Dudelange (Luxemburg) - Legia Varşovia (Polonia) 2-2

În prima manşă: 2-1.



Zrinjski Mostar (Bosnia) - (+) Ludogoreţ Razgrad (Bulgaria) 1-1

În prima manşă: 0-1.



(+) Broendby (Danemarca) - Spartak Subotica (Serbia) 2-1

În prima manşă: 2-0.



(+) FC Basel (Elveţia) - Vitesse Arnhem (Olanda) 1-0

În prima manşă: 1-0.



(+) Atalanta Bergamo (Italia) - Hapoel Haifa (Israel) 2-0

În prima manşă: 4-1.



NK Maribor (Slovenia) - (+) Glasgow Rangers (Scoţia) 0-0

În prima manşă: 1-3.



Lech Poznan (Polonia) - (+) KRC Genk (Belgia) 1-2

În prima manşă: 0-2.



(+) KAA Gent (Belgia) - Jagiellonia Bialystok (Polonia) 3-1

În prima manşă: 1-0.



Feyenoord Rotterdam (Olanda) - (+) AS Trencin (Slovacia) 1-1

În prima manşă: 0-4.



(+) Rapid Viena (Austria) - Slovan Bratislava (Slovenia) 4-0

În prima manşă: 1-2.



(+) FCSB (România) - Hajduk Split (Croaţia) 2-1

În prima manşă: 0-0.



(+) Partizan Belgrad (Serbia) - Nordsjaelland (Danemarca) 3-2

În prima manşă: 2-1.



(+) Rosenborg Trondheim (Norvegia) - Cork City (Irlanda) 3-0

În prima manşă: 2-0.



(+) Bordeaux (Franţa) - Mariupol FC (Ucraina) 2-1

În prima manşă: 3-1.



HNK Rijeka (Croaţia) - (+) Sarpsborg (Norvegia) 0-1

În prima manşă: 1-1.



(+) Burnley (Anglia) - Istanbul Başakşehir (Turcia) 1-0, după prelungiri

În prima manşă: 0-0.



Valur Reykjavik (Islanda) - (+) Sheriff Tiraspol (R. Moldova) 2-1

În prima manşă: 0-1.



Sporting Braga (Portugalia) - (+) Zaria Lugansk (Ucraina) 2-2

În prima manşă: 1-1.



Programul meciurilor din play-off:

Olimpija Ljubljana (Slovenia) - Spartak Trnava (Slovacia)

APOEL Nicosia (Cipru) - FC Astana (Kazahstan)

Rosenborg Trondheim (Norvegia) - Shkendija (Macedonia)

F91 Dudelange (Luxemburg) - CFR Cluj (România)

Suduva Marijampole (Lituania) - Celtic Glasgow (Scoţia)

Sheriff Tiraspol (R. Moldova) - Qarabag Agdam (Azerbaidjan)

Malmo FF (Suedia) - Midtjylland (Danemarca)

Torpedo Kutaisi (Georgia) - Ludogoreţ Razgrad (Bulgaria)

Sigma Olomouc (Cehia) - Sevilla FC (Spania)

Sarpsborg (Norvegia) - Maccabi Tel Aviv (Israel)

KAA Gent (Belgia) - Bordeaux (Franţa)

Partizan Belgrad (Serbia) - Beşiktaş Istanbul (Turcia)

Rapid Viena (Austria) - FCSB (România)

Apollon Limassol (Cipru) - FC Basel (Elveţia)

Glasgow Rangers (Scoţia) - FC Ufa (Rusia)

Atalanta Bergamo (Italia) - FC Copenhaga (Danemarca)

Zenit Sankt Petersburg (Rusia) - FK Molde (Norvegia)

AS Trencin (Slovacia) - AEK Larnaca (Cipru)

KRC Genk (Belgia) - Broendby (Danemarca)

Olympiakos Pireu (Grecia) - Burnley (Anglia)

Zaria Lugansk (Ucraina) - RB Leipzig (Germania)



Meciurile vor avea loc pe 23 şi 30 august.

AGERPRES