Lazio Roma interesată de transferul lui Ianis Hagi

Echipa italiană de fotbal Lazio Roma va acționa în cazul transferului jucătorului român Ianis Hagi, dacă Glasgow Rangers nu va activa clauza de cumpărare a mijlocaşului român de la formaţia belgiană Genk, estimată la 4 milioane de lire sterline, transmite ziarul The Scottish Sun.



"Hagi este decis să rămână pe Ibrox, iar antrenorul Steven Gerrard speră, la rândul său, să ajungă la un transfer definitiv. Însă, directorul de fotbal al lui Rangers, Ross Wilson, recunoaşte că actuala criză a coronavirusului a dus la o anumită incertitudine pe piaţa transferurilor în această vară. Iar asta ar putea avea un impact în privinţa deciziei de a-l transfera definitiv pe Hagi.

Lazio este în alertă, în cazul în care Rangers alege să nu apese trăgaciul. Echipa din Seria A doreşte un nou playmaker şi a avut în vedere atragerea campionului mondial Mario Goetze de la Borussia Dortmund. Se pare, însă, că directorul sportiv al lui Lazio, Igli Tare, preferă un transfer al lui Hagi, jucător în vârstă de 21 ani. Rangers rămâne în pole position pentru semnătura acestuia, după ce românul a devenit favorit al fanilor de pe Ibrok", scrie The Scottish Sun.



Ianis Hagi a fost recrutat de la Genk în perioada de transferuri din ianuarie, până la sfârşitul sezonului 2019-2020, făcându-se remarcat în primul rând cu ocazia victoriei lui Rangers, în faţa formaţiei Sporting Braga (3-2), în februarie, când a înscris de două ori, după ce oaspeţii au condus cu 2-0.



"Încă nu am luat o decizie, a declarat Ross Wilson pentru The Herald. Suntem în contact regulat cu Ianis, aşa cum suntem cu toţi jucătorii. El a avut un impact fantastic şi suntem foarte fericiţi cu el. Este împrumutat până la finalul acestui sezon, aşa că va fi alături de noi cel puţin până în iunie sau cât se va încheia sezonul. Avem o opţiune exclusivă pentru el, care a fost convenită la vremea respectivă. Mai avem un pic de timp până când va trebui să luăm o decizie.

Avem o relaţie foarte bună cu Ianis Hagi, cu agentul său şi cu tatăl său. Asta a funcţionat foarte bine şi a fost un împrumut de succes pentru noi până acum", a declarat responsabilul lui Glasgow Rangers.