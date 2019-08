Legia, Ararat-Armenia şi Vitoria Guimaraes, calificate în play-off-ul Europa League

Echipa portugheză Vitoria Guimaraes s-a calificat în play-off-ul Europa League la fotbal, după ce a surclasat-o cu 6-0 pe Ventspils FK, miercuri, în manşa secundă din turul al treilea preliminar al competiţiei.



Vitoria, care s-a impus şi în primul joc, cu 3-0, o va înfrunta în play-off pe câştigătoarea dintre FCSB şi Mlada Boleslav (0-0 în primul meci).



Davidson, Rochinha (două), Joao Carlos, Joao Pedro şi Pepe au marcat golurile echipei lusitane.



Legia Varşovia a obţinut calificarea în deplasare, după 2-0 grecii de la Atromitos, în prima manşă scorul fiind egal, 0-0.



Ararat-Armenia Erevan a dat şi ea lovitura în deplasare, câştigând cu 2-0 în Georgia, după ce FC Saburtalo câştigase prima manşă, de la Erevan, cu 2-1.



Rezultate:

Marţi

Nomme Kalju (Estonia) - (+) F91 Dudelange (Luexemburg) 0-1 (în prima manşă 1-3)

(+) Linfield Belfast (Irlanda de Nord) - Sutjeska Niksic (Muntenegru) 3-2 (în prima manşă 2-1)

Dundalk FC (Irlanda) - (+) Slovan Bratislava (Slovacia) 1-3 (în prima manşă 0-1)

Miercuri

Atromitos (Grecia) - (+) Legia Varşovia (Polonia) 0-2 (în prima manşă 0-0)

(+) Vitoria Guimaraes (Portugalia) - Ventspils FK (Letonia) 6-0 (în prima manşă 3-0)

FC Saburtalo (Georgia) - (+) Ararat-Armenia Erevan (Armenia) 0-2 (în prima manşă 2-1)

Joi se vor juca meciurile:

HJK Helsinki (Finlanda) - Riga FC (Letonia) (în prima manşă 1-1)

Dinamo Tbilisi (Georgia) - Feyenoord Rotterdam (Olanda) (în prima manşă 0-4)

Spartak Moscova (Rusia) - FC Thun (Elveţia) (în prima manşă 3-2)

Şahtior Soligorsk (Belarus) - Torino FC (Italia) (în prima manşă 0-5)

Apollon Limassol (Cipru) - Austria Viena (Austria) (în prima manşă 2-1)

FK Mlada Boleslav (Cehia) - FCSB (România) (în prima manşă 0-0)

Yeni Malatyaspor (Turcia) - Partizan Belgrad (Serbia) (în prima manşă 1-3)

NK Zrinjski Mostar (Bosnia) - Malmoe FF (Suedia) (în prima manşă 0-3)

Zaria Lugansk (Ucraina) - ŢSKA Sofia (Bulgaria) (în prima manşă 1-1)

Bnei Yehuda Tel Aviv (Israel) - Neftci Baku (Azerbaidjan) (în prima manşă 2-2)

Suduva Marijampole (Lituania) - Maccabi Tel Aviv (Israel) (în prima manşă 2-1)

BATE Borisov (Belarus) - FK Sarajevo (Bosnia) (în prima manşă 2-1)

AIK Solna (Suedia) - FC Sheriff Tiraspol (R. Moldova) (în prima manşă 2-1)

Hapoel Beer-Sheva (Israel) - IFK Norrkoeping (Suedia) (în prima manşă 1-1)

Trabzonspor (Turcia) - Sparta Praga (Cehia) (în prima manşă 2-2)

The New Saints (Ţara Galilor) - Ludogoreţ Razgrad (Bulgaria) (în prima manşă 0-5)

Viktoria Plzen (Cehia) - Royal Antwerp (Belgia) (în prima manşă 0-1)

AEK Atena (Grecia) - Universitatea Craiova (România) (în prima manşă 2-0)

Valletta FC (Malta) - FC Astana (Kazahstan) (în prima manşă 1-5)

Aris Salonic (Grecia) - Molde FK (Norvegia) (în prima manşă 0-3)

RC Strasbourg (Franţa) - Lokomotiv Plovdiv (Bulgaria) (în prima manşă 1-0)

AZ Alkmaar (Olanda) - FC Mariupol (Ucraina) (în prima manşă 0-0)

KAA Gent (Belgia) - AEK Larnaca (Cipru) (în prima manşă 1-1)

PSV Eindhoven (Olanda) - Haugesund (Norvegia) (în prima manşă 1-0)

Eintracht Frankfurt (Germania) - FC Vaduz (Liechtenstein) (în prima manşă 5-0)

Sporting Braga (Portugalia) - Broendby IF (Danemarca) (în prima manşă 4-2)

Wolverhampton Wanderers (Anglia) - Piunik Erevan (Armenia) (în prima manşă 4-0)

Glasgow Rangers (Scoţia) - Midtjylland (Danemarca) (în prima manşă 4-2)

Aberdeen FC (Scoţia) - NK Rijeka (Croaţia) (în prima manşă 0-2)

Espanyol Barcelona (Spania) - FC Lucerna (Elveţia) (în prima manşă 3-0)



Echipele precedate de semnul (+) s-au calificat în play-off.

AGERPRES