Liga Campionilor. Rezultate înregistrate marți seara. Surpriză la Belgrad și victorie în ultimul minut pentru Liverpool în derby-ul cu PSG

Liverpool, finalista ediţiei trecute, a învins-o dramatic pe Paris Saint-Germain, cu scorul de 3-2, marţi seara, pe teren propriu, în prima etapă a grupelor Ligii Campionilor la fotbal, graţie unui gol marcat în timpul adiţional.



''Cormoranii'' s-au desprins la două goluri prin reuşitele lui Daniel Sturridge (30) şi James Milner (36 - penalty), dar campioana Franţei a reuşit să revină şi să egaleze, după golurile înscrise de Thomas Meunier (40) şi Kylian Mbappe (83). Brazilianul Roberto Firmino (90+2) a adus victoria pentru ''Reds'' cu o reuşită splendidă.



Atletico Madrid şi Borussia Dortmund au obţinut victorii în deplasare. Atletico, deţinătoarea trofeului Europa League, a dispus cu 2-1 de Monaco, iar Borussia a învins-o pe FC Bruges cu 1-0, gol marcat pe final de americanul Christian Pulisic (85).



Galatasaray a câştigat la scor de forfait, 3-0, cu Lokomotiv Moscova,ş iar partidele Steaua Roşie Belgrad - Napoli (0-0) şi Schalke - Porto (1-1) s-au încheiat cu remize.



Rezultatele de marţi:

Grupa A

FC Bruges - Borussia Dortmund 0-1

Au marcat: Christian Pulisic 85.



AS Monaco - Atletico Madrid 1-2

Au marcat: Samuel Grandsir 18, respectiv Diego Costa 32, Jose Gimenez 45.



Grupa B

FC Barcelona - PSV Eindhoven 4-0

Au marcat: Lionel Messi 32, 77, 88, Ousmane Dembele 75.

Cartonaş roşu: Samuel Umtiti (Barcelona, 79).



Inter Milano - Tottenham Hotspur 2-1

Au marcat: Mauro Icardi 86, Matias Vecino 90+2, respectiv Christian Eriksen 53.



Grupa C

Steaua Roşie Belgrad - Napoli 0-0



Liverpool - Paris Saint-Germain 3-2

Au marcat: Daniel Sturridge 30, James Milner 36 - penalty, Roberto Firmino 90+2, respectiv Thomas Meunier 40, Kylian Mbappe 83.



Grupa D

Galatasaray Istanbul - Lokomotiv Moscova 3-0

Au marcat: Garry Rodrigues 9, Eren Derdiyok 67, Selcuk Inan 90+4 - penalty.

Cartonaş roşu: Badou Ndiaye (Galatasaray, 87).



Schalke 04 Gelsenkirchen - FC Porto 1-1

Au marcat: Breel Embolo 64, respectiv Otavio 75 - penalty.

Alex Telles (Porto) a ratat un penalty în min. 13.



Miercuri vor avea loc partidele:

Grupa E: Ajax - AEK Atena (ora 19,55), Benfica - Bayern Munchen (22,00)

Grupa F: Şahtior Doneţk - Hoffenheim (19,55), Manchester City - Lyon (22,00)

Grupa G (22,00): Real Madrid - AS Roma, Viktoria Plzen - ŢSKA Moscova

Grupa H (22,00): Valencia - Juventus, Young Boys Berna - Manchester United

