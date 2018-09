Liga Campionilor. Rezultate înregistrate miercuri seara. Manchester City învinsă pe teren propriu și Cristiano Ronaldo riscă o suspendare de trei etape

Real Madrid, deţinătoarea trofeului, şi Juventus Torino s-au impus fără probleme, miercuri, în prima etapă a grupelor Ligii Campionilor la fotbal, în timp ce Olympique Lyon a produs surpriza zilei, prin victoria reuşită în deplasare cu Manchester City.



Real a dispus cu 3-0 de AS Roma, pe ''Santiago Bernabeu'', prin golurile marcate de Isco, Bale şi Mariano Diaz.



Juve a trecut de Valencia, în deplasare, cu 2-0, prin dubla lui Pjanic, ambele goluri din penalty. ''Bătrâna Doamnă'' a jucat mai bine de o oră fără un jucător, după ce vedeta Cristiano Ronaldo a fost eliminată uşor. Valencia a ratat un penalty în finalul partidei. Deși nu este clar dacă l-a tras de păr sau nu pe Murillo, portughezul riscă minimum două etape de suspendare, dar pedeapsa poate ajunge chiar și la trei etape, încadrându-se la fault fără minge.



Olympique Lyon a trecut cu 2-1 de Manchester City, în deplasare, prin golurile reuşite de Cornet şi Fekir, în timp ce pentru ''cetăţeni'' a înscris Bernardo Silva.



Rezultate:

Miercuri

Grupa E:

Ajax Amsterdam - AEK Atena 3-0

Au marcat: Nicolas Tagliafico 46, 90, Donny van de Beek 77.



Benfica Lisabona - Bayern Munchen 0-2

Au marcat: Robert Lewandowski 10, Renato Sanches 54.



Grupa F

Şahtior Doneţk - Hoffenheim 2-2

Au marcat: Ismaily 27, Maycon Barberan 81, respectiv Florian Grillitsch 6, Haavard Nordtveit 38.



Manchester City - Olympique Lyon 1-2

Au marcat: Bernardo Silva 67, respectiv Maxwell Cornet 26, Nabil Fekir 43.



Grupa G

Real Madrid - AS Roma 3-0

Au marcat: Isco 45, Gareth Bale 58, Mariano Diaz 90+2.



Viktoria Plzen - ŢSKA Moscova 2-2

Au marcat: Michael Krmencik 29, 41, respectiv Fedor Cealov 49, Nikola Vlasic 90+5 - penalty.



Grupa H

Valencia - Juventus Torino 0-2

A marcat: Miralem Pjanic 45 - penalty, 51 - penalty.

Daniel Parejo (Valencia) a ratat un penalty în min. 90.

Cartonaş roşu: Cristiano Ronaldo (Juventus) 29.



Young Boys Berna - Manchester United 0-3

Au marcat: Paul Pogba 35, 44 - penalty, Anthony Martial 66.



Marţi

Grupa A

FC Bruges - Borussia Dortmund 0-1

Au marcat: Christian Pulisic 85.



AS Monaco - Atletico Madrid 1-2

Au marcat: Samuel Grandsir 18, respectiv Diego Costa 32, Jose Gimenez 45.



Grupa B

FC Barcelona - PSV Eindhoven 4-0

Au marcat: Lionel Messi 32, 77, 88, Ousmane Dembele 75.

Cartonaş roşu: Samuel Umtiti (Barcelona, 79).



Inter Milano - Tottenham Hotspur 2-1

Au marcat: Mauro Icardi 86, Matias Vecino 90+2, respectiv Christian Eriksen 53.



Grupa C

Steaua Roşie Belgrad - Napoli 0-0



Liverpool - Paris Saint-Germain 3-2

Au marcat: Daniel Sturridge 30, James Milner 36 - penalty, Roberto Firmino 90+2, respectiv Thomas Meunier 40, Kylian Mbappe 83.



Grupa D

Galatasaray Istanbul - Lokomotiv Moscova 3-0

Au marcat: Garry Rodrigues 9, Eren Derdiyok 67, Selcuk Inan 90+4 - penalty.

Cartonaş roşu: Badou Ndiaye (Galatasaray, 87).



Schalke 04 Gelsenkirchen - FC Porto 1-1

Au marcat: Breel Embolo 64, respectiv Otavio 75 - penalty.

Alex Telles (Porto) a ratat un penalty în min. 13.

