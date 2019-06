Liga Campionilor - Sunt mândru de jucătorii mei, declară antrenorul lui Tottenham

Antrenorul lui Tottenham Hotspur, Mauricio Pochettino, consideră că echipa sa nu a avut "noroc" în finala Ligii Campionilor la fotbal, pierdută în faţa rivalei FC Liverpool (0-2), sâmbătă seara la Madrid, însă s-a declarat "optimist pentru viitor".



"Suntem foarte dezamăgiţi de rezultat, însă sezonul a fost unul excelent. Sunt mândru de jucătorii mei, de club, de suporterii noştri. Nu i-am putut recompensa în această finală. Am vorbit înaintea meciului despre faptul că finalele nu se joacă, ci se câştigă. Nu am avut însă noroc. Atunci când începi o finală de Liga Campionilor de la scorul de 0-1, este o situaţie complicată, care are un impact psihologic. Asta schimbă complet planurile. În repriza a doua, meritam mai mult, meritam să egalăm, să marcăm. Ne-am asumat riscuri, ne-am luptat. Trebuie să fim mândri de ceea ce am reuşit, să nu fim prea dezamăgiţi, prea trişti", a declarat Pochettino după meci.



"Toată această aventură a fost formidabilă pentru Tottenham. Pentru noi a fost o primă finală de Champions League şi sunt optimist pentru viitor. Anul trecut, Liverpool a fost în situaţia noastră, iar astăzi ocupă locul lui Real Madrid din sezonul trecut. Sunt bucuros să conduc această echipă, aceşti jucători. Îi felicit pe cei de la Liverpool pentru că au reuşit un sezon mare. După ce am trăit o astfel de experienţă vrem să ne întoarcem. Speră că vom putea retrăi această experienţă pe viitor", a mai spus antrenorul lui Tottenham.



FC Liverpool a învins-o cu scorul de 2-0 pe Tottenham Hotspur în finala Ligii Campionilor ediţia 2018-2019 prin golurile înscrise de Mohamed Salah (2 - din penalty) şi Divock Origi (87).

AGERPRES