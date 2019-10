Manchester United, Wolverhampton, Braga, Espanyol şi Ferencvaros, victorioase în deplasare în Europa League

Manchester United, Wolverhampton, Braga, Espanyol şi Ferencvaros au obţinut victorii în deplasare, joi seara, în etapa a treia a grupelor Europa League la fotbal.



United s-a impus cu 1-0 la Belgrad, în faţa lui Partizan, prin golul din penalty al lui Martial.



Wolverhampton a câştigat cu 2-1 la Bratislava, cu Slovan, iar Sporting Braga a învins cu acelaşi scor la Istanbul, pe Beşiktaş, după ce turcii au ratat un penalty prin Ljajic, la 1-1.



Espanyol a trecut cu 1-0 de Ludogoreţ, în Bulgaria. La campioana Bulgariei a jucat doar Cosmin Moţi, care a primit un cartonaş galben (25). Claudiu Keşeru şi Dragoş Grigore (suspendat) nu au făcut parte din lotul gazdelor.



Ferencvaros a învins-o pe ŢSKA Moscova, cu 1-0, în deplasare, printr-un gol marcat târziu de Roland Varga (86).



Dorin Rotariu a fost integralist la FC Astana, surclasată cu 6-0 de AZ Alkmaar, fosta sa formaţie.



FC Porto a fost ţinută în şah de Glasgow Rangers, 1-1, iar AS Roma a fost egalată in extremis de Moenchengladbach, 1-1, printr-un gol marcat de Stindl în al cincilea minut adiţional, din penalty.



Rezultate:

Grupa A

Qarabag FK - APOEL Nicosia 2-2

Au marcat: Dani Quintana 13, Ailton 58, respectiv Maksim Medvedev (autogol) 29, Linus Hallenius 45.



Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Sevilla FC 2 2 0 0 4-0 6

2 Qarabag FK 3 1 1 1 6-6 4

3 F91 Dudelange 2 1 0 1 5-7 3

4 APOEL 3 0 1 2 5-7 1



Grupa G

FC Porto - Glasgow Rangers 1-1

Au marcat: Luis Diaz 36, respectiv Alfredo Morelos 44.



Young Boys Berna - Feyenoord Rotterdam 2-0

Au marcat: Roger Assale 14 - penalty, Jean Pierre Nsame 28 - penalty.



Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 BSC Young Boys 3 2 0 1 5-3 6

2 Rangers 3 1 1 1 3-3 4

3 FC Porto 3 1 1 1 3-4 4

4 Feyenoord 3 1 0 2 2-3 3



Grupa H

ŢSKA Moscova - Ferencvaros Budapesta 0-1

A marcat: Roland Varga 86.



Ludogoreţ Razgrad - RCD Espanyol 0-1

A marcat: Victor Campuzano 13.

Cartonaş roşu: Javi Lopez (Espanyol) 88.



Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 RCD Espanyol 3 2 1 0 4-1 7

2 Ludogoreţ 3 2 0 1 8-2 6

3 Ferencvarosi TC 3 1 1 1 2-4 4

4 ŢSKA Moscova 3 0 0 3 1-8 0



Grupa I

KAA Gent - VfL Wolfsburg 2-2

Au marcat: Roman Iaremciuk 41, 90+4, respectiv Wout Weghorst 3, Joao Victor 24.



AS Saint-Etienne - FC Oleksandria 1-1

Au marcat: Gabriel Silva 8, respectiv Gabriel Silva (autogol) 14.



Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 VfL Wolfsburg 3 1 2 0 6-4 5

2 KAA Gent 3 1 2 0 6-5 5

3 AS Saint-Etienne 3 0 2 1 4-5 2

4 FC Oleksandria 3 0 2 1 3-5 2



Grupa J

Istanbul Başakşehir - Wolfsberger AC 1-0

A marcat: Irfan Kahveci 78.



AS Roma - Borussia Moenchengladbach 1-1

Au marcat: Nicolo Zaniolo 32, respectiv Lars Stindl 90+5 - penalty.



Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 AS Roma 3 1 2 0 6-2 5

2 Wolfsberger AC 3 1 1 1 5-2 4

3 Istanbul Başakşehir 3 1 1 1 2-5 4

4 VfL Borussia Moenchengladbach 3 0 1 2 2-6 2



Grupa K

Beşiktaş Istanbul - Sporting Braga 1-2

Au marcat: Mehmet Umut Nayir 71, respectiv Ricardo Horta 38, Wilson Eduardo 80.

Adem Ljajic (Beşiktaş) a ratat un penalty în min. 74.



Slovan Bratislava - Wolverhampton Wanderers 1-2

Au marcat: Andraz Sporar 11, respectiv Romain Saiss 58, Raul Jimenez 64 - penalty.

Cartonaş roşu: Diogo Jota (Wolverhampton) 87.



Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 SC Braga 3 2 1 0 5-3 7

2 Wolverhampton Wanderers 3 2 0 1 3-2 6

3 Slovan Bratislava 3 1 1 1 7-6 4

4 Beşiktaş JK 3 0 0 3 3-7 0



Grupa L

AZ Alkmaar - FC Astana 6-0

Au marcat: Teun Koopmeiners 39 - penalty, 83 - penalty, Myron Boadu 43, Calvin Stengs 77, Yukinari Sugawara 85, Oussama Idrissi 90+2.



Partizan Belgrad - Manchester United 0-1

A marcat: Anthony Martial 43 - penalty.



Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Manchester United FC 3 2 1 0 2-0 7

2 AZ Alkmaar 3 1 2 0 8-2 5

3 Partizan 3 1 1 1 4-4 4

4 FC Astana 3 0 0 3 1-9 0



Legendă: M - meciuri, V - victorii, E - egaluri, Î - înfrângeri, GM - goluri marcate, GP - goluri primite, P - puncte

