Meci SENZAȚIONAL făcut de Ianis Hagi în Europa League. A fost decisiv pentru Glasgow Rangers

Ianis Hagi a fost decisiv în victoria obținută de Glasgow Rangers în fața portughezilor de la Braga cu scorul de 3-2. Românul a reușit să înscrie de două ori în minutele 67 și 82.

Ianis Hagi a marcat pentru Rangers în minutul 67 al partidei. Românul a redus din diferență și a dus scorul la 1-2. Ianis și-a făcut mingea pe piciorul stâng, a intrat în interior și a șutat la colțul scurt, în stilul olandezului Robben.

În minutul 82, românul a executat o lovitură liberă de la circa 25 de metri, cu piciorul drept, iar mingea deviată s-a oprit în poarta lusitanilor. A fost golul care a provocat o explozie de bucurie pe Ibrox Park.

