Messi, Ronaldo şi Salah, nominalizaţi la titlul de cel mai bun atacant al sezonului în Liga Campionilor

Lionel Messi, de la FC Barcelona, Cristiano Ronaldo, transferat de la Real Madrid la Juventus Torino, şi Mohamed Salah, de la Liverpool, au fost nominalizaţi de UEFA la titlul de cel mai bun atacant al sezonului trecut în Liga Campionilor, a anunţat joi forul fotbalistic european.



Cu ocazia tragerii la sorţi a grupelor Ligii Campionilor, pe 30 august, la Monaco, UEFA va organiza o ceremonie pentru a-i recompensa pe cei mai buni jucători ai ediţiei precedente, post pe post. Cei mai mulţi nominalizaţi îi are Real Madrid, care a câştigat la sfârşitul lui mai pentru a treia oară consecutiv trofeul, după 3-1 în finala cu Liverpool.



Finaliştii pe post sunt:

Portari: Alisson (AS Roma/Liverpool), Gianluigi Buffon (Juventus/PSG), Keylor Navas (Real Madrid)

Fundaşi: Marcelo (Real Madrid), Sergio Ramos (Real Madrid), Raphael Varane (Real Madrid)

Mijlocaşi: Kevin De Bruyne (Manchester City), Toni Kroos (Real Madrid), Luka Modric (Real Madrid)

Atacanţi: Lionel Messi (FC Barcelona), Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Juventus), Mohamed Salah (Liverpool)



Câştigătorii din sezonul trecut sunt Buffon, Sergio Ramos, Modric şi Ronaldo.



UEFA a dezvăluit şi numele jucătorilor clasaţi între locurile 4-10 în ancheta pentru fiecare post. Aici apar şi fotbalişti care au evoluat în Europa League.



Iată aceşti jucători:



Portari

4. Marc-Andre ter Stegen (Barcelona) - 47 de puncte

5. Thibaut Courtois (Chelsea/Real Madrid) - 28

6. Ederson (Manchester City) - 26

7. Hugo Lloris (Tottenham) - 18

8. Jan Oblak (Atletico) - 16

9. David de Gea (Manchester United) - 7

10. Sven Ulreich (Bayern) - 5



Fundaşi

4. Giorgio Chiellini (Juventus) - 40 de puncte

5. Dejan Lovren (Liverpool) - 37

6. Virgil van Dijk (Liverpool) - 24

7. Diego Godin (Atletico) - 15

8. Joshua Kimmich (Bayern) - 14

9. Mats Hummels (Bayern) - 13

10. Gerard Pique (Barcelona) - 10



Mijlocaşi:

4. Casemiro (Real Madrid) - 40 de puncte

5. James Milner (Liverpool) - 18

6. Andres Iniesta (Barcelona/Vissel Kobe) - 16

7. Ivan Rakitic (Barcelona) - 9

8. Isco (Real Madrid), Sadio Mane (Liverpool), Miralem Pjanic (Juventus), James Rodriguez (Bayern) - 6



Atacanţi:

4. Kylian Mbappe (PSG) - 17 puncte

5. Edin Dzeko (AS Roma), Harry Kane (Tottenham) - 15

7 Roberto Firmino (Liverpool) - 13

8. Gareth Bale (Real Madrid), Antoine Griezmann (Atletico), Sadio Mane (Liverpool) - 12

