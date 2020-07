Mișcare surpriză anunțată de Basarab Panduru. Renunță la televiziune pentru a antrena

Captura Telekom Sport

Basarab Panduru a anunțat că renunță la televiziune și se va reîntoarce la antrenorat. Fostul stelist a fost timp de 10 ani comentator sportiv la Telekom Sport și acum va fi antrenorul secund al lui Reghecampf la Al Wasl din Emiratele Arabe Unite. Fostul internaţional a antrenat şase ani în cariera sa, dar nu a fost niciodată secund.

"Dacă n-aş fi acceptat, probabil că mi-ar fi părut întotdeauna rău. Din tot lucrul ăsta, am doar de câştigat. Dacă rămân în fotbal, rămân în fotbal, dacă mă întorc în televiziune, prin faptul că stau lângă o echipă de fotbal, mă întorc cu mult mai multă experienţă.

De ce am preferat să merg antrenor secund? Pentru că nu pot fi principal în acest moment, nu am niciun atu să fiu principal. Acum, eu trebuie să analizez şi să-mi dau seama unde sunt ca antrenor în clipa de faţă. Pot fi principal acum, după ce nu am mai antrenat de 12 ani? Greu, foarte greu, aproape imposibil" , a declarat Basarab Panduru la Telekom Sport.