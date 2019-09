Mitriţă a marcat golul victoriei pentru New York City FC în MLS

Internaţionalul român Alexandru Mitriţă a marcat golul victoriei pentru New York City FC, cu scorul de 2-1 în faţa formaţiei San Jose Earthquakes, sâmbătă, pe teren propriu, într-un meci din liga profesionistă nord-americană de fotbal (MLS).



Oaspeţii au deschis scorul prin Chris Wondolowski (20), Keaton Parks a restabilit egalitatea (40), iar Mitriţă a înscris în min. 43, din pasa lui Ismael Tajouri.

