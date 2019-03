Mourinho mizează pe o finală Barcelona-Juventus în Champions League

Reputatul antrenor portughez Jose Mourinho a declarat pentru France Presse că întrevede o finală FC Barcelona - Juventus Torino în ediţia din acest an a Ligii Campionilor la fotbal.

''Juventus şi Barcelona sunt marile candidate pentru ediţia aceasta de Liga Campionilor, dar şanse au şi echipele engleze, Ajax sau Porto. Toată lumea vorbeşte de Ronaldo şi Messi, dar eu prefer să vorbesc de Juventus şi Barcelona. Lumea se axează mai mult pe individualităţi, dar eu mereu voi fi un antrenor de fotbal şi fotbalul rămâne un joc de echipă. Bianconeri şi Blaugrana au fără îndoială experienţă, talent şi câte un jucător special. În mod normal, unde există jucători speciali, echipele devin cele mai bune'', a declarat Mourinho, 56 ani, concediat în decembrie de la Manchester United.

Tehnicianul portughez vrea să revină în vară din nou pe banca tehnică şi are deja oferte: ''Ştiu exact ce nu vreau şi din acest motiv a trebuit să refuz trei sau patru oferte. Nu am ratat nimic din fotbal şi în acest moment am două luni şi jumătate de pauză, dar nu e ca şi cum sunt în vacanţă şi nu am nimic de făcut. Mă pregătesc pentru următorul job''.

AGERPRES