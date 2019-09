Neymar ar fi renunţat la transferul la Barcelona, susţine L'Equipe

Alex Fau

Conform cotidianului francez L'Equipe şi presei spaniole, atacantul brazilian Neymar, vedeta clubului de fotbal Paris Saint-Germain, ar fi renunţat sâmbătă seara la transferul său la FC Barcelona, comunicând decizia sa anturajului său.



"Anturajul atacantului lui PSG a informat cele două cluburi de decizia sa de a-şi încheia sezonul actual la Paris", a scris L'Equipe pe site-ul internet.



"Constatând incapacitatea de a finaliza o revenire la FC Barcelona în ciuda numeroaselor negocieri, Neymar şi-a anunţat apropiaţii, sâmbătă seara, în legătură cu decizia sa de a stopa discuţiile", a adăugat cotidianul sportiv.



"Anturajul lui Neymar recunoaşte: s-a încheiat", a scris, la rândul său, Mundo Deportivo din Spania.



Dacă va fi confirmat, acest anunţ va pune capăt unui lung foileton care a ţinut prima pagină a fotbalului mondial în ultima perioadă.



Directorul sportiv al clubului Paris Saint-Germain, Leonardo, care conduce negocierile cu reprezentanţii clubului FC Barcelona pentru transferul superstarului Neymar, a declarat, vineri, că nu s-a ajuns încă "la niciun acord" cu gruparea catalană, cu trei zile înainte de finalul perioadei de transferuri.



O delegaţie a echipei spaniole de fotbal FC Barcelona, condusă de Eric Abidal, se află de începând de marţi în capitala Franţei, pentru a prezenta conducătorilor clubului Paris Saint-Germain oferta finală pentru transferul atacantului brazilian Neymar, aceasta fiind de peste 130 milioane euro, plus doi jucători: mijlocaşul croat Ivan Rakitic, sub formă de transfer, şi împrumutul pe un an al atacantului francez Ousmane Dembele.

AGERPRES