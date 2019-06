Fotbalistul Nicolae Stanciu spune că nu ştie dacă va continua să joace pentru echipa Al Ahli, chiar dacă s-au rezolvat probleme financiare care îl făcuseră să plece de la gruparea saudită la mijlocul lunii mai.

"Referitor la ceea ce s-a întâmplat, vreau să spun că nu am fugit de la echipă, aşa cum s-a scris. Pur şi simplu, după mai multe notificări ale avocatului am decis că e mai bine să plec pe data de 14 mai, când ei aveau ultimul termen de plată. Am plecat, pe 11 am avut meci şi până pe 14 m-am antrenat. Nu am pierdut nimic. Între timp, situaţia s-a rezolvat şi o să mă întorc acolo. Pe mine nu m-a afectat deloc, nu am fost stresat pentru că ştiam că se va rezolva, pentru că cei de acolo nu mai au probleme cum au avut în trecut. Ştiam că se va rezolva situaţia. Nu ştiu dacă viitorul meu este legat de Al Ahli, cert este că sunt jucătorul lor. Nu ştiu ce se va întâmpla, pentru că va trebui numit antrenor nou acolo. Nu ştiu cine va veni. Dar în zona aia, când se numeşte antrenor probabil că va dori să-şi aducă jucători. Din ce ştiu este un număr limitat de jucători străini, dar vom vedea ce se va întâmpla. Niciodată nu poţi să ştii sigur", a declarat Stanciu pentru FRF TV.

Stanciu nu regretă transferul de la Sparta Praga la Al Ahli, considerând că nivelul fotbalului din Arabia Saudită este destul de ridicat.

"Nu regret transferul acolo, fotbalistic echipele au în componenţă opt străini, este un nivel destul de ridicat. Din punctul ăsta de vedere nu cred că am făcut un pas în spate aşa cum au spus toţi. În schimb cu viaţa de acolo, cum se trăieşte, îmi este mai greu. Nu m-am acomodat aşa bine, dar uşor-uşor cred că o să înceapă să fie bine, dacă voi continua acolo", a mai spus Stanciu.

În vârstă de 26 de ani, mijlocaşul Nicolae Stanciu, a fost transferat la finalul lunii ianuarie a acestui an, de la gruparea cehă Sparta Praga, la Al Ahli.

