„O rușine pentru fotbal. Nu este deloc corect”

Tribunalul de Arbitraj Sportiv a anulat o pedeapsă aplicată echipei engleze Manchester City. Aceștia urmau să fie suspendați din cupele europene pentru o perioadă de doi ani pentru că au încălcat criteriile fair-play-ului financiar. Mai pe românește asta ar însemna că au făcut „inginerii financiare”. Cluburile europene s-au arătat dezgustate de această anulare a pedepsei aplicate de UEFA. De cealaltă parte, patronii șeici de la „Cetățeni”, suporterii și Pep Guardiola răsuflă ușurați: cu o suspendate de doi ani în competițiile europene echipa s-ar fi putut destrăma în urma plecării vedetelor a căror miză este câștigarea Champions League.

Mai exact, cu ce a greșit Manchester City încât să fie pedepsită, în luna februarie, atât de sever? Ei bine, a „comis” niște „mici inginerii financiare”, a ascuns registre și contabilități, suma deturnată fiind de peste 700 de milioane de euro.

Ce înseamnă fair-play-ul financiar

Acest concept, de „fair-play financiar”, a fost introdus de UEFA pentru a opri creșterea halucinantă a sumelor de transfer și pentru a estompa dictatura cluburilor care aruncă cu bani cu nemiluita. Odată cu „invazia” șeicilor în fotbalul european, care au început să cumpere club după club cu petrodolari, a început să dispară limita de bun-simț la cheltuieli. Pe principiul „dau oricât pentru că îl vreau”, șeicii nu se uitau nici măcar la numărul mare de zerouri din suma de transfer. Dădeau oricât. Așa s-a ajuns ca Neymar, în 2017, să fie transferat de la Barcelona la PSG pe incredibila sumă de 374 de milioane de euro (declarați oficial doar 222 milioane de euro) doar pentru că aveau obsesia ca Neymar să ajungă la Paris. Însă UEFA a aflat „ingineria” și a amendat pe PSG cu 10 milioane de euro, o sumă ridicolă pentru șeicii PSG-ului și interdicția pentru a mai face o perioadă alte tranferuri. PSG n-a suferit că n-a mai avut voie să mai facă transferuri o vreme. Deja își făcuse un lot teribil pentru campionatul francez, în care a defilat în anii care au urmat.

UEFA a stabilit că trebuie să existe un echilibru între venituri și cumpărături și a început să fie atentă la transferuri. Forul european a avertizat cluburile cu privire la noua regulă și, de asemenea, a averrtizat că va controla cluburile.

În cazul Manchester City, clubul șeicului Mansour bin Zayed Al Nahyan, posesor al unei averi de peste 25 de miliarde de euro, s-a sărit mult mai mult calul, timp de 6 ani! Din dorința „de a câștiga de mâine Champions League” a făcut în primii ani achiziții de peste un miliard de euro! UEFA l-a amendat prima oară în 2014 cu aproape 100 de milioane de lire și i-a interzis pentru un an transferurile. Șeicul Mansour a plătit în 24 de ore amenda, din propriul buzunar!, însă în următorii doi ani a continuat să sfideze regulile, aruncând în continuare cu sutele de milioane de lire.

Cum s-a încălcat regula

Man. City a cumpărat mai mulți jucători cu sume uriașe cu bani direct din buzunarul patronului, ocolind contabilitatea clubului, fapt interzis de UEFA. Așa se face că diferența între venituri și cheltuieli a ajuns la 700 de milioane de euro fără ca clubul să fie dator cuiva! Ca să justifice această diferență uriașă, clubul a mințit că a încasat aproape 500 de milioane de euro. UEFA a descoperit minciuna și, în consecință, a luat în februarie decizia de a suspenda pentru doi ani pe City din cupele europene și o amendă de 30 de milioane de euro.

TAS i-a găsit vinovați, dar i-a iertat

Man. City a făcut apel la TAS, iar săptămâna aceasta a venit și decizia: City poate juca în cupele europene și a redus amenda de la 30 de milioane de euro la 10 milioane de euro, o sumă ridicolă pentru șeicul Mansour, pe care o va achita imediat, dacă nu a și făcut-o deja. Vestea sosită de la TAS a înfuriat celelalte cluburi. „Nu mai există fair-play financiar! S-a redeschis cutia Pandorei. Este de necrezut”, au declarat oficialii lui Arsenal Londra.

Mourinho: „Cred că fair-play-ul financiar a murit”

Managerul lui Tottenham, portughezul Jose Mourinho, a reacționat imediat după ce presa a publicat decizia TAS. „Este un dezastru! O decizie rușinoasă. Dacă City nu e vinovată, e o rușine să îi dai o amendă de 10 milioane. Dacă nu ești vinovat, nu ai de ce să fii pedepsit. Pe de altă parte, dacă ești vinovat, ar trebui să fii exclus! Oricum ar fi, e un dezastru! Nu spun că City este vinovată. Nu îi critic pe cei de la City aici, critic decizia TAS. Cred că fair-play-ul financiar a murit, așa că noii patroni probabil că se vor simți invitați să își facă de cap. «Circul și-a deschis ușile, hai să profităm!»”, a declarat public Mourinho.

Klopp: „Concurența devine o iluzie”

O replică acidă a venit și de la managerul celor de la FC Liverpool, germanul Jurgen Klopp. „Chiar sper ca fair-play-ul financiar să rămână pe poziții, pentru că stabilește măcar câteva granițe până la care poți să mergi cu banii. Cred că este bine pentru fotbal să existe fair-play-ul financiar. Nu cred că ziua de ieri a fost una bună pentru fotbal și cred că echipele trebuie sa fie protejate prin fair-play-ul financiar. Ideea de la care s-a plecat a fost aceea de a ne asigura că nimeni nu cheltuiește prea mult, că sursele de finanțare ale cluburilor sunt naturale și corecte”, a spus și Jurgen Klopp într-o înregistrare video publicată pe site-ul clubului.

Guardiola jubilează și așteaptă scuze

În replică, Pep Guardiola, managerul „Cetățenilor”, a declarat la rândul lui că Man. City a fost pedepsit pe măsura „erorilor” pe care le-a făcut și că o suspendare din cupele europene ar fi fost „o mare greșeală, ceva exagerat”. „Dacă încălcam regulile, am fi fost sancţionaţi. Clubul a considerat că ceea ce a făcut este corect, iar trei judecători au spus că noi am acţionat corespunzător. La cei care au spus că am trişat şi am minţit nu a existat prezumţia de nevinovăţie. Ştiu că este neplăcut pentru cluburi de elită ca Manchester United, FC Liverpool şi Arsenal. Nu trebuie să le cerem permisiunea să fim acolo. Merităm să fim acolo. Băieţi, acceptaţi asta. Ar trebui să ni se ceară scuze. Dacă am greşit, vom accepta categoric deciziile. Avem dreptul să ne apărăm când credem că ceea ce am făcut este corect”, a fost replica lui Guardiola.

Critici și stupoare și din Spania

Și președintele Ligii Profesioniste de Fotbal din Spania, Javier Tebas, a reacționat dur la adresa TAS. „Ar trebui reanalizat dacă TAS este organul judiciar care să ia astfel de decizii în fotbal. Elveția este o țară cu un istoric extraordinar în arbitraj, dar Tribunalul de Arbitraj Sportiv nu se ridică la același nivel”, a declarat acesta.

Dacă te apuci să le dai voie celor mai bogați oameni și celor mai bogate țări să facă ce vor în fotbal, atunci s-ar putea ca ideea de concurență să devină doar o iluzie. Cred că asta ar conduce automat la o ligă mondială cu doar 10 cluburi. Nu știu exact care sunt acestea, nu ține de numele lor, ci de numele celor care le conduc.

Jurgen Klopp, manager FC Liverpool

Ce ar fi însemnat excluderea lui Manchester City

Pierderile financiare pe care Manchester City le-ar suferi în cazul absenţei sale de pe scena europeană ar fi depăşit 120 milioane euro pe an şi ar fi avut consecinţe asupra întregului club, în condiţiile în care Liga Campionilor reprezintă cea mai bună oportunitate de expunere pentru proprietarii din Emiratele Arabe Unite ai grupării engleze. Însă nu cele 240 de milioane de euro pierdute din neparticiparea în Champions League ar fi fost o mare pagubă la câți bani cheltuie șeicul. Adevărata miză este dezintegrarea echipei. Multe vedete ar fi plecat pentru că lipsa vizibilității în cea mai importantă competiție fotbalistică a lumii la nivel de club le-ar fi dăunat mult imaginii.