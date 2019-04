Ordinea favoritelor la castigarea Champions League inaintea semifinalelor

Semifinalele UEFA Champions League se apropie cu pasi repezi, iar in cele ce urmeaza analizam ordinea favoritelor la castigarea trofeului in acest an, bazandu-ne pe statistici si pe cotele oferite de cele mai importante case de pariuri online licentiate in Romania. Barcelona, Ajax, Liverpool si Tottenham se dueleaza pentru cel mai prestigios trofeu european, iar la prima vedere putem spune ca oricine poate obtine titlul in aceasta editie, tinand cont si de cele intamplate in rundele anterioare.

Barcelona, favorita sa castige trofeul

Probabil majoritatea microbistior se asteapta ca Barcelona sa fie favorita la castigarea Ligii Campionilor in 2019, iar acest lucru nu este tocmai gresit. Toate agentiile de pariuri o dau favorita pe formatia catalana, insa problema este ca Messi si ai lui intalnesc in semifinale a doua favorita, Liverpool. Catalanii primesc o cota in jur de 2.50 in marea majoritate a cazurilor, insa multi considera ca adevarata finala va fi in semifinale, contra formatiei pregatite de Jurgen Klopp. Ce-i drept, o eventuala finala cu Ajax sau Tottenham ar da-o pe Barcelona din nou ca favorita certa, insa nici nu ar fi o misiune tocmai floare la ureche.

Liverpool, al doilea an la rand in semifinale

De la venirea lui Jurgen Klopp pe banca tehnica a lui Liverpool, in Octombrie 2015, lucrurile s-au schimbat radical pentru formatia de pe Anfield Road. Neamtul si-a condus echipa catre trei finale, insa toate pierdute pana acum. Anul trecut Liverpool a fost prezenta la Kiev in finala UEFA Champions League, pierduta in fata lui Real Madrid cu scorul de 1-3. Acum cormoranii sunt vazuti cu a doua sansa la triumful in Liga Campionilor, iar cota oferita de principalele case de pariuri online se invarte in jurul valorii de 3.50 la ora actuala.

Ajax, surpriza care a uimit lumea fotbalului

Realistic vorbind, probabil nici cei mai optimisti fani ai lui Ajax nu sperau la o prezenta in semifinalele editiei curente, insa lancierii isi merita din plin locul aici dupa ce au trecut de Real Madrid in optimi si de Juventus in sferturile de finala. Dubla cu Tottenham din semifinale pare a fi o misiune mai lejera decat precedentele doua, insa se anunta un duel pe cinste, unde nimic nu este exclus. Ajax are patru trofee Champions League, iar pustii minune din Amsterdam viseaza frumos in acest final de stagiune si sunt cotati cu 5.25 de casele de pariuri pentru a triumfa pe 1 Iunie la Madrid.

Tottenham, prima prezenta in semifinale

Fanii lui Spurs au trait probabil cel mai intens meci din istoria clubului in sferturile de finala contra lui Manchester City, cand la retur au pierdut cu 3-4 pe Etihad, insa au reusit calificarea gratie victoriei cu 1-0 din tur, pe teren propriu. Londonezii sunt la prima prezenta in careul de asi al Ligii Campionilor si majoritatea agentiilor de pariuri ii vad cu ultima sansa la castigarea trofeului, avand o cota in jur de 5.50 in acest moment. In orice caz, Tottenham este o echipa solida, capabila sa tina piept oricui, asa ca nu trebuie neglijata sub nicio forma.

Istoria se scrie in continuare in Champions League, iar campania curenta a fost una dintre cele mai interesante din ultimii ani, cu Ajax captand toata atentia pana acum. Ramane de vazut cum se vor descurca echipele in faza semifinalelor, meciurile tur fiind programate pe 30 Aprilie si 1 Mai, ca o saptamana mai tarziu sa aiba loc meciurile retur. Finala din 2019 se joaca pe 1 Iunie la Madrid, iar castigatoare din acest an are toate sansele sa bifeze incasari de peste 100 milioane de euro datorita intregului parcurs.