Pele rămâne sub observaţie în spital încă două zile

Legenda fotbalului brazilian Pele va rămâne "încă una sau două zile sub observaţie" în spitalul din Sao Paulo unde a fost internat marţi, după şase zile de spitalizare la Paris din cauza unei infecţii urinare, a anunţat, vineri, consilierul fostului mare jucător, citat de AFP.



"Pele este bine, dar va mai rămâne sub observaţie încă o zi sau două", a precizat într-un mesaj pe WhatsApp consilierul fostului jucător în vârstă de 78 de ani, fără să precizeze însă dacă acesta a suferit o intervenţie pentru eliminarea unui calcul din uretra stângă.



Spitalul Albert Einstein nu a publicat vineri raportul privind starea de sănătate a fostului campio mondial (1958, 1962, 1970), dar unitatea medicală precizase joi că starea clinică a lui Pele rămâne "stabilă".



Edson Arantes do Nascimento, numele real al lui Pele, evocase luni, într-un comunicat, o misterioasă ''intervenţie chirurgicală'' suferită în Spitalul American din Neuilly, lângă Paris.



Pele a sosit luni dimineaţa pe aeroportul Garulhos, venind de la Paris. "Încă o dată, mulţumită lui Dumnezeu, totul a decurs bine. Sunt în viaţă. Viaţă lungă Braziliei noastre", a declarat Pele pentru ziarişti la ieşirea din aeroportul din Sao Paulo.



Pele a fost internat pe 3 aprilie la spitalul din Neuilly, o clinică pentru celebrităţi de la periferia Parisului. Brazilianul a fost internat la o zi după întâlnirea sa în capitala Franţei cu internaţionalul francez Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain).



Pele a fost vizitat şi de compatriotul său Neymar Jr, care a postat o fotografie pe contul său de Instagram.



Sănătatea şubredă a celui supranumit "O Rei" (Regele), singurul jucător care a câştigat de trei ori Cupa Mondială (1958, 1962 şi 1970), este un subiect de îngrijorare în mod constant. Fostul decar al "Selecao" nu are decât un rinichi de pe vremea în care era încă jucător, din anii '70. O coastă ruptă în timpul unui meci i-a afectat rinichiul drept care a fost în cele din urmă extirpat.



Întâlnirea cu Mbappe trebuia să aibă loc iniţial în luna noiembrie, dar a fost anulată din motive de sănătate, întrucât brazilianul nu era în "condiţii optime pentru a călători".



El a apărut de mai multe ori în cursul anului trecut în scaun rulant.

