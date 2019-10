Polonia şi Rusia s-au calificat la EURO 2020

Selecţionatele Poloniei şi Rusia s-au calificat, duminică, la turneul final al EURO 2020 la fotbal, după ce Belgia şi Italia au reuşit acest lucru anterior.



Polonia a învins-o pe Macedonia de Nord cu 2-0, prin golurile marcate de Frankowski şi Milik în ultimul sfert de oră.



Rusia a surclasat-o pe Cipru cu 5-0, în deplasare, jucând o oră cu avantajul omului în plus. Din Grupa I s-a calificat şi Belgia, care a câştigat cu 2-0 în Kazahstan, păstrându-şi parcursul perfect.



Olanda a învins Belarus cu 2-1, prin ''dubla'' lui Wijnaldum, iar Germania a trecut cu 3-0 de Estonia, deşi a jucat din min. 14 în zece oameni. Pentru Nationalmannschaft au înscris Guendogan (două) şi Werner.



Vicecampioana mondială Croaţia a remizat în deplasare cu Ţara Galilor, 1-1, în timp ce Ungaria a trecut de Azerbaidjan cu 1-0 şi e pe locul secund în grupă.



Austria a învins Slovenia cu 1-0, în deplasare, şi a luat o opţiune decisivă pentru locul secund în grupă.



Rezultate:

Grupa C

Belarus - Olanda 1-2

Au marcat: Stanislav Dragun 54, respectiv Georginio Wijnaldum 32, 41.



Estonia - Germania 0-3

Au marcat: Ilkay Guendogan 52, 57, Timo Werner 71.

Cartonaş roşu: Emre Can (Germania) 14.



Clasament:

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Olanda 6 5 0 1 19-7 15

2 Germania 6 5 0 1 20-6 15

3 Irlanda de Nord 6 4 0 2 8-7 12

4 Belarus 7 1 1 5 4-12 4

5 Estonia 7 0 1 6 2-21 1



Grupa E

Ungaria - Azerbaidjan 1-0

A marcat: Mihaly Korhut 10.



Ţara Galilor - Croaţia 1-1

Au marcat: Gareth Bale 45+3, respectiv Nikola Vlasic 9.



Clasament:

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Croaţia 7 4 2 1 14-6 14

2 Ungaria 7 4 0 3 8-9 12

3 Slovacia 6 3 1 2 10-8 10

4 Ţara Galilor 6 2 2 2 6-6 8

5 Azerbaidjan 6 0 1 5 5-14 1



Grupa G

Polonia - Macedonia de Nord 2-0

Au marcat: Przemyslaw Frankowski 74, Arkadiusz Milik 80.



Slovenia - Austria 0-1

A marcat: Stefan Posch 21.

Cartonaş roşu: Denis Popovic (Slovenia) 89.



Clasament:

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Polonia 8 6 1 1 13-2 19

2 Austria 8 5 1 2 17-7 16

3 Macedonia de Nord 8 3 2 3 10-11 11

4 Slovenia 8 3 2 3 13-8 11

5 Israel 7 2 2 3 12-14 8

6 Letonia 7 0 0 7 1-24 0



Grupa I

Kazahstan - Belgia 0-2

Au marcat: Michy Batshuayi 21, Thomas Meunier 53.



Cipru - Rusia 0-5

Au marcat: Denis Cerîşev 9, 90, Magomed Ozdoev 23, Artem Dziuba 79, Aleksandr Golovin 89.

Cartonaş roşu: Konstantinos Laifis (Cipru) 28.



Scoţia - San Marino 6-0

Au marcat: John McGinn 12, 27, 45+1, Lawrence Shankland 65, Stuart Findlay 67, Stuart Armstrong 87.



Clasament:

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Belgia 8 8 0 0 30-1 24

2 Rusia 8 7 0 1 27-4 21

3 Cipru 8 3 1 4 13-12 10

4 Scoţia 8 3 0 5 11-17 9

5 Kazahstan 8 2 1 5 9-13 7

6 San Marino 8 0 0 8 0-43 0



Legendă: M - meciuri, V - victorii, E - egaluri, Î - înfrângeri, GM - goluri marcate, GP - goluri primite, P - puncte

