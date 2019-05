Presa spaniolă: Eden Hazard va fi prezentat de Real Madrid săptămâna viitoare

Real Madrid urmează să-l prezinte săptămâna viitoare pe fotbalistul belgian Eden Hazard, al cărui transfer de la Chelsea Londra este aşteptat cu sufletul la gură de toţi suporterii clubului din capitala Spaniei, anunţă presa iberică.

Hazard va disputa în această seară (miercuri) finala Europa League cu Chelsea, împotriva formaţiei Arsenal Londra, la Baku, iar prezentarea ca nou jucător madrilen ar urma să aibă loc luni 3 iunie, la stadionul Santiago Bernabeu, "dacă nu va exista niciun contratimp", conform cotidianului sportiv AS.

Publicaţia madrilenă adaugă că după Eden Hazard, Real urmează să-i transfere pe atacantul sârb Luka Jovic de la Eintracht Franfkurt şi pe fundaşul francez Ferland Mendy de la Olympique Lyon.

Preşedintele clubului Real Madrid, Florentino Perez, a recunoscut recent că gruparea pe care o conduce doreşte să-şi asigure serviciile fotbalistului belgian. "Pe Hazard am încercat să-l recrutăm de mai mulţi ani, însă am speranţa că-l vom putea aduce în acest an", a Perez într-un interviu acordat postului de radio Onda Cero.

Valoarea transferului lui Eden Hazard la Real Madrid este estimată la 100 milioane euro, în condiţiile în care belgianul mai are doar un an de contract cu Chelsea.

În cursul unei conferinţe de presă pe care a susţinut-o înaintea finalei de la Baku, Hazard a afirmat că îşi doreşte "un ultim trofeu" cu gruparea engleză. "Dacă va fi ultimul meu meci la Chelsea, sper să aduc trofeul. Ar fi bine, ar fi un ultim trofeu. Este o competiţie europeană, aşa că pentru mine, pentru club, pentru antrenor, pentru suporteri, este un lucru important", a spus jucătorul belgian.

AGERPRES