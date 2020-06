Proprietarii AS Roma caută cumpărători, după eșecul unei tranzacții de 750 de milioane de euro

Proprietarii clubului de fotbal AS Roma caută noi cumpărători, anunță Financial Times. Gruparea ar fi trebuit să fie fie preluată, contra sumei de 750 de milioane de euro, de miliardarul texan Daniel...

Canadianca Stacey Allaster este prima femeie numită la conducerea US Open, turneu de tenis de Mare Şlem care se desfășoară la New York. Are 56 de ani și a fost președinte al circuitului...