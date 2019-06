Real Madrid a transferat un atacant brazilian

Clubul Real Madrid îl va prezenta oficial pe atacantul brazilian Rodrygo Goes, marţi, în tribuna de onoare de pe stadionul Santiago Bernabeu, un jucător care a fost transferat încă de acum un an de la Santos, unde a continuat să joace sub formă de împrumut, relatează EFE.

Rodrygo, 18 ani, va efectua vizita medicală înainte de a semna contractul şi a îmbrăca pentru prima oară tricoul alb al madrilenilor. Tânăra aripă a urmat paşii legendarilor Pele, Robinho şi Neymar la Santos, unde a stabilit câteva recorduri de precocitate.

Brazilianul devine al treilea jucător prezentat oficial pentru viitorul sezon, după sârbul Luka Jovic şi belgianul Eden Hazard.

Francezul Ferland Mendy, de la Lyon, urmează să fie prezentat oficial în ziua de miercuri.

