România ar putea juca în grupă cu Olanda, Ucraina şi Austria la EURO 2020

Naţionala României va evolua în Grupa C, alături de Olanda, Ucraina şi Austria, dacă va reuşi să se califice la EURO 2020 la fotbal, potrivit tragerii la sorţi efectuate sâmbătă la Complexul Expoziţional Romexpo din Bucureşti.



Dacă tricolorii nu vor reuşi să obţină calificarea prin play-off-ul Ligii Naţiunilor, care presupune un meci cu Islanda, pe 26 martie, şi o finală cu Ungaria sau Bulgaria, pe 31 martie, ambele în deplasare, în grupa de la Bucureşti va evolua câştigătoarea play-off-ului D (Georgia, Macedonia de Nord, Kosovo, Belarus),



Cea mai puternică grupă de la EURO 2020 se anunţă a fi Grupa F, din care fac parte Portugalia, campioana europeană en titre, Franţa, campioana mondială, Germania, precum şi câştigătoarea play-off-ului A (Islanda, Bulgaria, Ungaria, România), dacă România nu se va califica, sau câştigătoarea play-off-ului D (Georgia, Macedonia de Nord, Kosovo, Belarus).



Meciul de deschidere va avea loc pe 12 iunie, la Roma, între Italia şi Turcia.



Unsprezece ambasadori speciali l-au ajutat pe directorul de competiţii al UEFA, Giorgio Marchetti, la tragerea la sorţi a grupelor EURO 2020, echipa ideală alcătuită de UEFA prezentându-se astfel: Iker Casillas (Spania) - John Sivebaek (Danemarca), Ricardo Carvalho (Portugalia), Marcel Desailly (Franţa), Phillip Lahm (Germania) - Theodoros Zagorakis (Grecia), Joao Mario (Portugalia), Karel Poborsky (Cehia), Ruud Gullit (Olanda) - Andrei Arşavin (Rusia), Francesco Totti (Italia).



La tragerea la sorţi au fost prezenţi preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, foştii selecţioneri Anghel Iordănescu, Cosmin Contra, dar şi noul selecţioner, Mirel Rădoi, foştii internaţionali Lucian Sânmărtean, Ion Vlădoiu, Aurel Ţicleanu, doi dintre ambasadorii EURO 2020 la Bucureşti, Miograd Belodedici şi Gabriela Szabo, etc.



Nu au lipsit selecţionerii echipelor calificate la EURO 2020, Didier Deschamps (Franţa), Joachim Loew (Germania), Fernando Santos (Portugalia), Andrei Şevcenko (Ucraina), Ryan Giggs (Ţara Galilor), precum şi preşedintele federaţiei croate, Davor Suker, fostul mare fotbalist portughez Luis Figo şi alţii.



România a primit organizarea a patru meciuri din cadrul Campionatului European din 2020 pe Arena Naţională din Capitală. EURO 2020, ediţie aniversară care celebrează 60 de ani de la primul Campionat European, se va desfăşura în 12 oraşe: Bucureşti (România), Baku (Azerbaidjan), Copenhaga (Danemarca), Londra (Anglia), Munchen (Germania), Budapesta (Ungaria), Roma (Italia), Amsterdam (Olanda), Dublin (Irlanda), Sankt Petersburg (Rusia), Glasgow (Scoţia), Bilbao (Spania).



Arena Naţională din Bucureşti va găzdui trei partide în cadrul Grupei C şi una în faza optimilor de finală. Astfel, pe Arena Naţională sunt programate meciuri în zilele de 14, 18, 22 şi 29 iunie 2020. Dacă se califică, echipa naţională a României va juca cel puţin două partide la Bucureşti.



Martin Kallen, CEO al UEFA Events, a afirmat că totalul costurilor de organizare a Campionatului European din 2020 se ridică la 680 de milioane de euro, în timp ce veniturile se vor ridica la peste 2 miliarde de euro.



Componenţa grupelor turneului final (12 iunie - 12 iulie):

Grupa A (Roma, Baku): Turcia, Italia, Ţara Galilor, Elveţia;

Grupa B (Sankt Petersburg, Copenhaga): Danemarca, Finlanda, Belgia, Rusia;

Grupa C (Amsterdam, Bucureşti): Olanda, Ucraina, Austria, câştigătoarea play-off-ului D (Georgia, Macedonia de Nord, Kosovo, Belarus);

Grupa D (Londra, Glasgow): Anglia, Croaţia, câştigătoarea play-off-ului C (Scoţia, Norvegia, Serbia, Israel), Cehia;

Grupa E (Bilbao, Dublin): Spania, Suedia, Polonia, câştigătoarea play-off-ului B (Bosnia-Herţegovina, Slovacia, Irlanda, Irlanda de Nord);

Grupa F (Munchen, Budapesta): câştigătoarea play-off-ului A (Islanda, Bulgaria, Ungaria, România), Portugalia, Franţa, Germania.

