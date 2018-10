Thierry Henry, noul antrenor al lui AS Monaco

Thierry Henry este noul antrenor al echipei de fotbal AS Monaco, cu care a semnat până în iunie 2021, a anunţat sâmbătă clubul din Ligue 1, la care fostul mare fotbalist francez a jucat între 1993 şi 1998.



Thierry Henry, care are 41 de ani, se va ocupa începând de luni de pregătirea echipei, a precizat gruparea din Principat, aflată pe locul 18 în Ligue 1 după nouă etape.



Henry, până acum antrenor secund la naţionala Belgiei, va fi la prima experienţă ca antrenor principal. Campion mondial şi european cu naţionala Franţei, el a mai jucat la Juventus Torino, Arsenal, FC Barcelona şi New York Red Bulls.



Monaco, vicecampioana ediţiei trecute, l-a demis joi pe tehnicianul portughez Leonardo Jardim, care câştigase titlul în 2017 cu formaţia monegască.



Jardim, sosit la Monaco în vara anului 2014, a reuşit să ducă echipa în semifinalele Ligii Campionilor în ediţia 2016/2017, sezon în care s-a remarcat Kylian Mbappe, transferat între timp la PSG pentru 180 milioane euro. Concedierea lui Jardim intervine după ce monegascii au pierdut ultimele patru meciuri din toate competiţiile.

