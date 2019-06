Totul se decide la Cesena. România, la un punct de semifinale EuroU21

Naţionala României de fotbal U21 întâlneşte, astăzi de la ora 22:00, reprezentativa Franței U21, în ultimul meci din grupa C de la EURO 2019. „Tricolorii mici” au nevoie de un egal pentru a se califica în semifinalele competiţiei de pe primul loc, dar pot merge mai departe şi în cazul unei înfrângeri. Dacă vor ajunge în penultimul act, elevii lui Mirel Rădoi vor doborî un record vechi de 38 de ani.

Deşi fotbaliştii români au uimit pe toată lumea după ce au zdrobit pe rând Croaţia (scor 4-1) şi Anglia (scor 4-2), bookmakerii anticipează o remiză, care le duce pe ambele echipe la braţ în „careul de aşi”. Astfel, un egal e cotat sub „2” (1,75). În general, un asemenea meci ar avea o cotă undeva la 3,5, în timp ce o eventuală victorie a „tricolorilor” este cotată cu 6.25.

Selecţionerul Franţei, Sylvain Ripoll, a declarat: „Să jucăm la egal ar fi cea mai simplă cale să ne prăbușim! Da, știm că o remiză poate fi decisivă, dar vom juca la victorie”, a afirmat tehnicianul.

Cu moralul ridicat

Ianis Hagi (20 de ani), unul dintre liderii echipei, a înscris deja două goluri în două meciuri şi este foarte optimist în ceea ce priveşte partida de astăzi. Fiul lui Gică Hagi le-a transmis un mesaj suporterilor prin intermediul unei reţele de socializare: „Portavocea milioanelor de inimi de acasă au fost românii din tribune. Scandările lor ne-au resetat energia după fiecare gol primit. Nu poți să nu dai totul cu asemenea suporteri în spate. Știm că voi veți fi acolo mereu, orice ar fi. Și orice ar fi, noi vom juca pâna la ultimul strop de energie pe care ni-l transmiteți”, a scris Ianis.

Scenariu dement

În cazul unei înfrângeri în faţa Franţei, România se va lupta pentru cel mai bun loc doi cu reprezentativa Danemarcei, iar departajarea s-ar putea face la cartonaşe galbene. Dacă România pierde cu 0-1 meciul cu Franța, iar Danemarca bate cu 4-0 pe Serbia, ambele echipe vor avea același golaveraj, 8-4. În cazul unei egalităţi la capitolul penalităţi, departajarea se va face în funcție de coeficientul UEFA, acolo unde danezii stau mai bine.

Următorul pas: Germania

Adversara din această seară a României are deja şase puncte şi cel mai probabil ar prefera să se claseze pe locul al doilea în grupa C, clasare care i-ar garanta cel mai bun loc doi din cele trei grupe (nimeni nu poate ajunge la cota 7, în grupele A şi B). Astfel, „cocoşii galici”, dar şi tricolorii preferă locul secund, pentru că formaţia de pe locul 1 are şanse foarte mari să o întâlnească pe campioana europeană en-titre, Germania.

Record de 38 de ani

În 1981, naţionala României, cu fotbaliști crescuți la Luceafărul, răspândiți la echipe din toată Liga 1, de la Corvinul la Jiul, Galați, Steaua, Dinamo sau FC Argeș, au reuşit să câştige medalia de bronz a mondialului U18, tot contra Angliei. În semifinale, Germania ne-a învins în prelungiri, scor 1-0, gol marcat de Alfred Schön în minutul 103.

„Această generație e una foarte, foarte bună. M-au impresionat execuțiile fotbaliștilor noștri. Anglia ne-a dominat, dar apoi au urmat 14 minute cum rar vezi în fotbal. Avem o echipă care se bazează, din ce am văzut eu, pe execuțiile anumitor jucători. În meciul cu Anglia am făcut diferența prin execuții și prin invențiile jucătorilor. Mirel cred că e un motivator foarte bun”,

Adrian Mutu

CIFRĂ 10 mingi a recuperat Nedelcearu, cele mai multe dintre toți „tricolorii”. Stoperul a fost imperial în fața lui Calvert-Lewin, atacantul lui Everton fiind depășit de fundașul de la Ufa.

Ianis Hagi a avut 75% din driblinguri reușite în partida cu Anglia, cel mai bun procentaj al echipei