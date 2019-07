Transfer SURPRIZĂ la Real Madrid

Real Madrid a perfectat transferul unui tânăr mijlocaş ofensiv de mare perspectivă, Albert Soro (Real Zaragoza), care va semna un contract până în 2024, relatează ziarul AS.



Soro, 20 ani, va juca sezonul 2019/2020 tot la Zaragoza, sub formă de împrumut. La clubul său, Soro a disputat sezonul trecut 21 meciuri şi a marcat două goluri.



Real Madrid va plăti 2,5 milioane euro pe transfer plus bonusuri de aceeaşi valoare pentru îndeplinirea unor criterii de performanţă.

