Turcia a bătut campioana mondială Franța

Selecţionerul naţionalei de fotbal a Franţei, campioana mondială en titre, Didier Deschamps, s-a arătat extrem de nemulţumit de jocul elevilor săi în partida din deplasare cu Turcia, de sâmbătă seara, din grupa H a preliminariilor EURO 2020.

''După prestaţia pe care am avut-o nu am putut reţine nimic pozitiv. Nu am reuşit să ne facem jocul în faţa unui adversar care a jucat aşa cum îi place să o facă de obicei. Practic nu am fost acolo. Chiar dacă eşti campioană mondială sau nu, dacă nu eşti acolo, în joc, nu poţi spera nimic. Îi felicit pe adversarii noştri, noi în schimb vom face o analiză serioasă. Am luat o palmă frumoasă'', a spus Deschamps.

Pe Torku Arena din Konya, Turcia a câştigat cu 2-0 partida cu Les Bleus, prin golurile reuşite de Kaan Ayhan (30) şi Cengiz Under (40), şi a preluat, cu 9 puncte, şefia grupei H, Franţa fiind pe locul secund cu 6 puncte.

AGERPRES