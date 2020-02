Un celebru căpitan al echipei AS Roma devine impresar

Francesco Totti, fostul atacant vedetă şi căpitan al echipei AS Roma, se lansează într-o nouă carieră, cea de impresar de fotbalişti, înfiinţând în acest scop două companii care vor oferi servicii de scouting şi managemen.



Fostul campion mondial, în vârstă de 43 ani, şi-a denumit societăţile IT Scouting şi CT10, ultima cu referire la numărul pe care l-a purtat ca jucător.



"Începe o nouă aventură. Sunt mândru să anunţ că am înfiinţat două companii, cu sediul la Roma, pentru consultanţă şi asistenţă pentru jucători şi cluburi", a scris fostul star al Romei într-un mesaj postat pe contul său de Twitter, alături de un video promoţional pentru noile sale societăţi.



Totti şi-a petrecut întreaga carieră de fotbalist al AS Roma, din 1992 şi până în 2017, cucerind un titlu de campion al Italiei, în 2001. El a fost campion al lumii în 2006, cu Squadra Azzurra, pentru care a disputat 58 de meciuri şi a marcat 9 goluri.



După retragerea din activitate, el a rămas în staff-ul echipei "giallorossa", din care s-a retras însă în iunie 2019, afirmând că nu se simte implicat în activităţile clubului.



