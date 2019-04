Un fotbalist, internaţional englez, arestat pentru că a condus beat

Fotbalistul Danny Drinkwater, legitimat la echipa Chelsea Londra, a fost arestat pentru conducerea automobilului sub influenţa alcoolului, după ce a fost implicat într-un accident rutier, în apropiere de Manchester, a anunţat, marţi, poliţia britanică, transmite Reuters.

''Un bărbat de 20 de ani din Nether Alderley a fost pus sub acuzare pentru conducerea sub influenţa alcoolului în urma unui incident produs în Cheshire'', a precizat poliţia din Cheshire.

''Danny Drinkwater a fost arestat la puţin timp după ora 12:30 a.m., luni 8 aprilie, în urma unei coliziuni auto'', precizează comunicatul, care menţionează că mijlocaşul a fost eliberat pe cauţiune şi va apărea în faţa unui judecător pe 13 mai.

Drinkwater s-a transferat în 2017 de la Leicester City la Chelsea, dar a jucat doar 12 partide pentru echipa londoneză, ultima sa apariţie fiind în august, în Community Shield (Supercupa Angliei).

AGERPRES