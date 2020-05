Un fundaş al echipei Fiorentina a avut COVID, fără să ştie

Martin Caceres, fundaşul uruguayan al echipei Fiorentina, a dezvăluit că a avut timp de două luni coronavirus, fără să ştie. Jucătorul de 33 de ani a declarat că a avut simptome, în perioada 8 - 15 martie.

„Fără să ştiu, am avut coronavirus timp de 60 de zile. Am avut câteva simptome în perioada 8 - 15 martie. În timp ce mă antrenam acasă, am simţit ceva la plămâni. Mi-au spus să stau în carantină şi că îmi va trece în 20 de zile. Poate virusul s-a îndrăgostit de mine. Ieri am ieşit negativ, după ce am făcut testele. Sunt ca nou", a spus Caceres, potrivit football-italia.net.

Până în acest moment, clubul Fiorentina a făcut de trei ori testul pentru coronavirus, atât pe jucători, cât şi pe antrenori şi tot staff-ul, şi a fost diagnosticat un nou caz de SARS-CoV-2.

Valhovic, Cutrone, Pezzella şi Caceres au fost vindecaţi, după ce au fost infectaţi la începutul lunii martie.

La începutul antrenamentelor individuale, pe 4 mai, formaţia viola a anunţat că au fost diagnosticaţi pozitiv 3 jucători şi 3 membri din staff. Cinci au fost vindecaţi, iar unul este în continuare în carantină.

(sursa: Mediafax)