VIDEO Mitriţă a marcat un nou gol pentru New York City FC, în MLS

New York City FC

Fotbalistul român Alexandru Mitriţă a marcat un gol pentru New York City FC, care a învins-o cu 3-2 pe Houston Dynamo, joi, pe teren propriu, într-un meci din liga profesionistă nord-americană - Major League Soccer (MLS).



Mitriţă a deschis scorul în min. 16, după o combinaţie cu Jesus Medina, texanii au punctat de două ori, prin Juan Cabezas (26) şi Mauro Manotas (77), dar newyorkezii au obţinut victoria graţie ''dublei'' argentinianului Valentin Castellanos (83, 90).



Oaspeţii au evoluat în inferioritate numerică din min. 29, când hondurianul Romell Quioto a primit cartonaş roşu.



Alexandru Mitriţă a jucat tot meciul şi a ajuns la 6 goluri marcate în acest campionat în 18 partide.



În Conferinţa de Est conduce Philadelphia Union, cu 42 puncte (25 jocuri), urmată de Atlanta United FC, 39 puncte (24 j), New York City FC, 38 puncte (22 j), New York RB, 37 puncte (24 j), etc.

AGERPRES