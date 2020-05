FRF nu știe cum se va relua fotbalul

Echipele din primul eșalon au reluat pregătirile, însă calendarul reluării competiției tot nu a fost stabilit. Se vorbește fie de 6 iunie, fie 16 iunie. Mai mult, multe echipe din play-out au cerut anularea competiției și să nu retrogradeze nimeni în acest sezon.

Haosul este cuvântul de ordine în ceea ce privește reluarea Ligii 1. Echipele s-au reunit în mare parte, dar pregătirea se face tot în grupuri de 3-4 fotbaliști. În această situație, este imposibil ca primul meci oficial să se desfășoare pe 6 iunie, așa cum arată în acest moment „țintarul”.

Play-out-ul nu vrea să joace

Șase din cele opt echipe din jumătatea de clasament care luptă pentru evitarea retrogradării au cerut Ligii Profesioniste și Federației să nu se mai dispute meciurile finalului de sezon. Propunerea lor, susținută și de alți oameni de fotbal, este anularea play-out-ului, să nu retrogradeze nimeni și să se facă un campionat cu 18 echipe în sezonul următor. Argumentul este unul financiar-legal, susținând că nu pot respecta condițiile impuse de Guvern, din cauza costurilor foarte mari pentru închirierea unor baze sportive în care să se asigure punctual toate cerințele epidemiologice.

Liga și Federația s-au trezit între ciocan și nicovală

Cererea cluburilor din play-out de a nu mai disputa finalul de sezon, acesta nemaiavând miză dacă nu s-ar mai retrograda, a creat o situație conflictuală cu deținătorul de drepturi TV, compania EAD, care, atenție!, a plătit în avans banii către cluburi, chiar dacă intervenise între timp pandemia, cu intenția de a oferi cluburilor o șansă de supraviețuire în timp de criză. Că acești bani s-au dus pe alte cheltuieli ale cluburilor, iar fotbaliștii și restul angajaților au fost trimiși, majoritatea, în șomaj tehnic pe banii statului este o altă problemă. Deținătorul de drepturi și-a făcut treaba, a dat banii. Acum, dacă nu mai dispută meciurile pentru care echipele și-au încasat bani ca și cum le-ar fi jucat pe teren și transmise la cele trei televiziuni, banii ar trebui returnați. Grav. Banii au fost deja cheltuiți. Mai mult, EAD, a amenințat că va cere toți banii înapoi plus daune, o sumă de peste 10 milioane de euro. În această situație, Liga și Federația s-au nimerit a fi la mijloc în acest război.

Poli Iași a declanșat scandalul

Propunerea de anulare a play-out-ului a fost făcută de Ciprian Paraschiv, președintele Politehnicii Iași, și îmbrățișată imediat de alte cinci cluburi, Viitorul, Hermannstadt, Clinceni, Chindia și Voluntari. Toate cele șase invocând imposibilitatea asigurării infrastructurii pe timp de pandemie. EAD însă nu are indulgențe la dispoziție și nu are de gând să cedeze rugăminților. În plus, EAD a cerut imperativ, chiar cu amenințări de procese, ca Liga 1, cu ambele serii, să reînceapă pe 5 iunie. A și transmis, de altfel, un calendar al televizărilor, care, obligatoriu, ar trebui să înceapă pe 5 iunie, în niciun caz pe 14 iunie.

Ce-ar putea face Liga Profesionistă de fotbal în această situație aproape fără ieșire? Fie să preseze echipele să înceapă pe 5 iunie, fie să suporte consecințele și să despăgubească deținătorul de drepturi pentru cele două săptămâni de întârziere.

În măsura în care competiția Liga 1 nu este reluată ori va fi reluată doar cu organizarea meciurilor din play-off, iar nu și a celor din play-out, din cauza refuzului cluburilor din play-out de a disputa meciurile rămase, EAD.RO nu va ezita să facă LPF și cluburile în cauză răspunzătoare în solidar în vederea reparării prejudiciului creat prin nedisputarea sezonului competițional 2019/2020 în condițiile contractuale.

Comunicat EAD

„Suntem în situația de a pierde bani. Foarte mulți bani. Am pregătit o campanie publicitară cu un partener pe care l-am convins să demareze promovarea noilor lui produse pe 5 iunie. O firmă gigantică, a cărei campanie ar putea asigura bugetul multor cluburi. Dar acest «furnizor de bani» vrea demararea campaniei pe 5 iunie. Nenegociabil. Noi l-am «deturnat» spre fotbal de la alte ținte. Am schimbat strategia, și-au schimbat și ei planurile. Și acum ce le spun? «Mutați-vă produsele pe soap opera sau emisiuni pentru copii, pentru că fotbalul nu are nevoie de banii voștri»? Cluburile nu înțeleg ce eforturi se fac în zona de publicitate ca să li se asigure bugetele. Nu începe campionatul pe 5 iunie, ci pe 14-15 iunie? Minunat! Se pierde un milion de euro”, a mai spus reprezentantul EAD.

EAD e o firmă care-și face strategia pe termen lung. Dăm bani cluburilor în avans pentru că multe cluburi trăiesc exclusiv din banii veniți de la noi. Noi, ca să le asigurăm aceste sume, creăm o strategie cu companii de publicitate, creăm evenimente și campanii publicitare care să se difuzeze în timpul meciurilor televizate, toate acestea ca să le aducă cluburilor mai mulți bani. Acum, cu această criză de coronavirus și înghețare a tuturor activităților, am fost nevoiți să regândim, am căutat alți parteneri, i-am convins, am creat repede o nouă strategie ca să nu lăsăm cluburile fără bani. Am luat bani în avans de la acești parteneri, foarte mulți bani, pe care i-am și virat cluburilor, tot în avans, ca să nu sucombe. Și ce ne fac aceste cluburi? Nu vor să mai joace?! Ce să facem noi acum cu campaniile publicitare la care se muncește de două luni? Cum le explicăm partenerilor, care, repet, au dat foarte mulți bani în avans, bani, care au salvat echipele de la colaps financiar, că respectivele reclame ale lor vor intra în timpul unor meciuri de acum 5-6 ani care se difuzează în reluare? Aceste campanii au fost gândite punctual pentru fiecare meci în parte. Avem proiect pentru meciul Voluntari-Clinceni pentru 6 iunie, cu minute de publicitate plătite în avans. Aveam un alt proiect, total diferit, pentru meciul Dinamo-Chindia, de exemplu. Alte reclame, altă strategie punctuală. Fiecare difuzare la TV are un dosar al ei, în funcție de televiziune și de audiența pe care o are. Cluburile și Liga PRofesionistă ne pun într-o situație imposibilă.

Reprezentant EAD

5 iunie este ziua pe care deținătorul de drepturi TV insistă să se dispute primul meci din Liga 1.