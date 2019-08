Simona Halep joacă în premieră la turneul Rogers Cup 2019. La dublu cu Annie Fernandez

Simona Halep joacă pentru prima oară în cariera sa la Rogers Cup 2019, în proba de dublu, alături de Leylah Annie Fernandez, o sportivă din Canada de numai 16 ani.

"Am întrebat directorul de turneu dacă are pe cineva la dublu, că eu nu am găsit. Am întrebat câteva românce, dar au fost deja cu alte jucătoare. Așa mi-a fost recomandată această tinerică. Sper să jucăm bine și să câștigăm câteva meciuri. Mă bucur că joc cu ea, pentru că este micuță și are nevoie de experiență", și-a motivat Simona Halep, locul 4 WTA, decizia de a juca alături de tânăra canadiancă.

Tenismena Annie Fernandez este pe locul 260 WTA la simplu şi 460 la dublu.