Halep, mândră că şi-a întrecut idolii

Alessandra Tarantino/AP

Simona Halep se află pentru a 53-a săptămână pe primul loc în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA). Românca a vorbit, ieri, într-un interviu pentru publicaţia online WTA Insider despre despre cel mai bun al carierei sale de până acum şi cine a ajutat-o să ajungă la această extraodinară performanţă.

Jucătoarea de tenis născută la Constanţa este foarte mândră că a reuşit să le depăşească, în clasamentul all-time, pe Kim Clijsters şi Maria Sharapova. "Câteva dintre aceste jucătoare erau idolii mei din copilărie. M-au motivat să muncesc, să lupt. Kim Clijsters era unul dintre idolii mei, iar acum sunt foarte mândră şi fericită că am reuşit să trec în faţa lor. Am muncit mult în fiecare zi, am avut încredere, am crezut că în fiecare zi apare o nouă şansă. Când am avut meciuri dificile pe care le-am pierdut, am încercat să mă motivez. O amintire pe care nu o voi uita niciodată" a spus Simona.

Distinsă cu titlul de Doctor Honoris

Tot ieri, Universitatea de Vest din Timişoara a anunţat că pe 23 noiembrie îl va îmâna titlul Doctor Honoris Causa sportivei numărul 1 mondial în tenis, o adevărată personalitate şi un ambasador de prim rang al României în lume: Simona Halep: "Performanţa ei este de necontestat. La fel de important de remarcat şi cinstit este şi drumul ei până la nivelul de numărul 1 mondial. Este un exemplu pentru tinerii României şi cel mai bun ambasador al ţării noastre în lume. Asta, repet, nu doar prin performanţa în sine, ci şi prin perseverenţa şi lupta sa continuă pentru a deveni cel mai bun”, a declarat rectorul UVT, prof. dr. Marilen Gabriel Pirtea.

De fiecare dată când calc pe terenul de tenis simt că pot să arăt totul. Să fiu atâta timp pe locul 1 în clasamentul mondial cu siguranţă mi-a dat foarte multă încredere în mine şi să muncesc mai mult -

Simona Halep