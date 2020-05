Halep povesteşte cum a reuşit să câştige în faţa Serenei Williams: Nu m-am simţit intimidată de ea

Simona Halep (28 de ani, nr. 2 WTA) a povestit cum a câştigat turneul de la Wimbledon, în 2019, în faţa Serenei Williams. Fostul lider mondial a declarat că cele nouă eşecuri cu Serena au ajutat-o să triufme în finala de la Londra, Halep spunând că nu s-a simțit niciodată intimidată de Williams.

„Mi-am spus că nu trebuie să mă gândesc că este finala sau că joc împotriva celei mai mari campioane de la Wimbledon. Că nu trebuie să mă gândesc că toată lumea a venit să mă vadă, aşa că am profitat de şansa avută. N-am fost în viaţa mea atât de concentrată cum am fost atunci, nu am scos niciun cuvânt, ceea ce este imposibil pentru mine. M-am gândit că dacă o să fiu rapidă şi nu o să-i dau ei timp să lovească foarte puternic, am o şansă mare să câştig. Şi am jucat foarte bine în meciul acela", a spus Halep, pentru eurosport.co.uk.

Deşi s-au întâlnit în vestiar, Simona a spus că nici nu s-a uitat la Serena până la startul meciului.

„Eu nu am văzut-o în ziua aceea, eram undeva, într-un colţ al vestiarului, m-am schimbat şi am ieşit. Nu am aşteptat. Şi am aşteptat-o 8 minute până să mergem pe teren, şi spuneam: "Hai, hai să mergem!". Eram foarte motivată înaintea acelui meci. Aşa că nu am simţit presiune, nu m-am simţit intimidată de ea. La început mi-a fost frică de ea, eram initimidată mereu de ea. Şi când mai ţipă uneori, spune "Hai", dar atunci am intrepretat altfel. Experienţa m-a ajutat să câştig”, a adăugat Simona Halep.

Simona Halep s-a impus în faţa Serenei Williams în finala de Wimbledon în două seturi, 6-2, 6-2, după 55 de minute de joc.

Mediafax