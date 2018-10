Hernie costisitoare pentru Simona Halep

Dmitri Lovetsky/AP

Deşi a fost prima jucătoare care a câştigat dreptul de participare la Turneul Campioanelor, care se va disputa, începând de duminică, la Singapore, Simona Halep încă nu ştie sută la sută dacă sănătatea îi va permite să evolueze la cel mai înalt nivel, aşa cum a obişnuit pe toată lumea.

Simona Halep va încerca, totuşi, să joace la Singapore, pentru că, dincolo de prestigiul uriaş al turneului care adună la start cele mai bune opt sportive din circuitul WTA în acest sezon, există şi o miză financiară colosală. Premiile au crescut cu 7% faţă de ediţia precedentă şi au ajuns la un total de 7 milioane de dolari. Iată cum se vor împărţi banii: indiferent de decizia pe care o va lua, Simona va fi mai bogată cu 151.000 de dolari doar pentru participare. Pentru fiecare victorie din grupe, fiecare jucătoare primeşte câte 153.000 de dolari şi 40.000 de dolari pentru e eventuală calificare în semifinale. Finalistele vor primi câte 700.000 de dolari pentru prezenţa în ultimul act, în timp ce câştigătoarea va încasa 1.850.000 de dolari. Astfel, dacă Halep va decide să se retragă, ar putea pierde mai mult de trei milioane de dolari.

Din fericire, rămâne locul 1 în clasamentul WTA. Halep este la o săptămână de a intra în Top 10 al sportivelor cu cele mai multe săptămâni în fruntea clasamentului de simplu. Cele 50 de săptămâni o clasează pe locul 11, iar pe 22 octombrie, sportiva noastră o va egala pe Victoria Azarenka. Bielorusa este ultima în acest clasament, cu 51 de săptămâni. Potrivit Asociaţiei Feminine de Tenis, cu avansul din acest moment, Halep va rămâne lider pentru 60 de săptămâni. Steffi Graf este prima în acest top, cu un total de 337.

Explicaţii după Moscova

Simona a decis, marţi, să se retragă în cele din urmă de la turneul de la Moscova, unde urma să debuteze miercuri împotriva rusoaicei Anastasia Pavlyuchenkova (40 WTA). Pe contul său de Facebook, Halep a confirmat oficial vestea și oferit primele explicații: "Am făcut tot ceea ce am putut pentru a fi gata să joc, pentru că mi-am dorit mult să particip la Moscova, dar, din păcate, am în continuare dureri la spate și nu vreau să-mi asum riscuri inutile. Sunt dezamăgită că mă retrag de aici, dar e mai important să pun sănătatea pe primul loc. Am petrecut câteva zile superbe aici, la Moscova, și îi urez turneului mult succes", a scris ea.

Moscova a fost cel de-al treilea turneu consecutiv în care problemele de sănătate au influenţat jocul Simonei Halep: vizibil incomodată de dureri, a fost învinsă în primul tur de la Wuhan de Dominika Cibulkova (27 WTA), iar o săptămână mai târziu s-a retras în primul tur al meciului de la Beijing cu Ons Jabeur (101 WTA). Sportiva născută la Constanţa a fost diagnosticată, în urmă cu două săptămâni, cu hernie de disc. Hernia de disc reprezintă o afecțiune de natură neurologică ce se caracterizează prin alunecarea nucleului pulpos de-a lungul măduvei spinării și coloanei vertebrale, ceea ce clinic se traduce prin apariția unor dureri de spate foarte intense în zona respectivă.

"Să închei sezonul ca număr 1 WTA anul trecut a fost o mare onoare pentru mine. Să realizez acest lucru pentru a doua oară în 2018 este o realizare specială, mai ales că am reușit să câștig primul meu Grand Slam în acest sezon. Sunt foarte mândră pentru că îmi văd din nou numele alături de cele ale legendelor acestui sport" - Simona Halep.

Expli.foto În urmă cu trei săptămâni, Simona Halep a fost aspru criticată pentru faptul că s-a retras de la Beijing după ce a jucat doar un set contra tunisiencei Ons Jabeur.

