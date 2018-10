Îngrijorarea lui Drăgulescu: "Nu sunt pregătit"

Campionatul Mondial de gimnastică artistică debutează astăzi, la Doha, iar sportivii români vor lupta pentru cele 42 de medalii puse în joc (14 probe, 7 feminin şi 7 masculin). România s-a prezentat în capitala Qatarului cu zece sportivi titulari și două rezerve, iar obiectivul lor este clasarea în top 24, poziţie care le-ar garanta calificarea pentru Campionatele Mondiale de la Stuttgart, din 2019, și păstrarea șanselor pentru Jocurile din 2020.

Marian Drăgulescu revine în forţă într-o competiţie majoră după ce în 2017 s-a clasat pe poziția a patra în finala de la sărituri la CM, iar în luna august nu a putut participat la CE din cauză că nu a primit avizul medical pentru a concura după o intervenție pe inimă. Acestă decizie revoltătoare l-a determinat pe gimnastul în vârstă de 37 de ani să protesteze în faţa Ministerului Tineretului şi Sportului. Chiar dacă la Campionatele Naţionale a cucerit două titluri, Drăgulescu nu crede că este în forma maximă pentru concursul de la Doha: "Obiectivul nostru principal este clasarea cu echipa în primele 24 de echipe. În privinţa finalelor, eu cred că din ceea ce am văzut aici, doar Andrei Munteanu ar avea şansa de a se califica într-o finală, cea de la individual compus. Vorbesc de şanse reale. Atât se poate acum, aici. Eu nu sunt sută la sută apt, nu e deloc cum mi-aș fi dorit. Încă nu sunt complet refăcut. Nu am avut timp să-mi pregătesc îndeajuns de bine săriturile, dar nici exerciţiul la sol", a spus cel care deține zece medalii mondiale, dintre care opt de aur.

Denisa Golgotă, vedeta de la Doha

La feminin, principalele speranţe se învârt în jurul Denisei Golgotă, dublă medaliată la Europenele de la Glasgow, dar accidentată uşor în timpul Campionatelor Naţionale, care s-au desfăşurat, în urmă cu aproape două săptămâni, la Ploieşti. Gimnasta în vârstă de 16 ani a suferit o contractură musculară în timpul încălzirii. "Am fost la RMN şi medicul mi-a spus că sunt bine. Sper din tot sufletul să fiu la capacitate maximă. Îmi doresc să fiu sănătoasă pentru că doar aşa voi reuşi să îmi fac exerciţiile la cel mai înalt nivel. Am mari speranţe la sol şi la sărături, dar şi la individual. La paralele mă perfecţionez, încă nu am ajuns la nivelul pe care mi-l doresc, dar nici nu mă vor opri. Sunt optimistă şi cred că pot câştiga medalii la Doha, aşa cum am făcut-o şi la Europene", a declara micuţa gimnastă după CN. În luna august, Denisa, supranumită şi ”Mica prințesă”, a reuşit să cucerească, spre surprinderea tuturor, două medalii continentale: argint la sol și bronz la sărituri.

Desfăşurarea concursului

La masculin, echipa României este repartizată în prima subdiviziune, alături de echipele Rusiei, Franței, Uzbekistanului și gimnaștilor individuali din Peru, Monaco și Singapore. Băieții concurează joi, 25 octombrie, în intervalul orar 09:00-11:00 și încep concursul la paralele (bară fixă-sol-cal cu mânere-inele-sărituri). La feminin, echipa României este repartizată în subdiviziunea a 7-a, alături de China, Finlanda, Africa de Sud și gimnastele individuale din Venezuela si Republica Dominicană. Fetele concurează duminică, 28 octombrie, în intervalul orar 08:30-10:15 și încep concursul la bârnă (sol-sărituri-paralele).

Ediţia de anul acesta a Campionatului Mondial este prima după 2016 care va avea şi proba pe echipe. Pe lângă Denisa Golgotă au mai făcut deplasarea Carmen Ghiciuc, Laura Iacob, Nica Ivănuș, Maria Holbură și Ioana Crișan. Lotul masculin suferă și el, după accidentarea lui Andrei Groza, astfel că lui Drăgulescu i se alătură Andrei Muntean, Cristian Bățagă, Adelin Kotrong și Rafael Szabo.

16 ani au trecut de când echipa feminină de gimnastică s-a clasat pe locul întâi în clasamentul general pe medalii la un Campionat Mondial.

PROGRAM CM

25-26 octombrie Calificări (masculin)

27-28 octombrie Calificări (feminin)

29 octombrie Finala pe echipe (masculin)

30 octombrie Finala pe echipe (feminin)

31 octombrie Finala individual compus (masculin)

1 noiembrie Finala individual compus (feminin)

2 noiembrie Finale pe aparate (masculin și feminin)

3 noiembrie Finale pe aparate (masculin și feminin)