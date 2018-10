Laura Mareş, prima sportivă din România care a cucerit vârful Ama Dablam

Laura Mareş a devenit prima sportivă din România ce a reuşit ascensiunea tehnică a vârfului Ama Dablam din Himalaya, a anunţat Federaţia Română de Alpinism şi Escaladă.



În data de 22 octombrie, ora 10,00, Laura Mareş, sportiv legitimat la Alpin Club Carpatic din Bucureşti, divizia Elite Mountaineering, însoţită de Justin Ionescu, antrenor de alpinism şi escalada, a reuşit ascensiunea celui mai înalt punct al muntelui Ama Dablam (6.812 m) din Nepal, fără suport Sherpa şi fără utilizarea de oxigen îmbuteliat.



Expediţia a început în 5 octombrie în Kathmandu, cei doi urmând o etapă necesară de aclimatizare pe Valea Kumbu spre tabăra de bază a Ama Dablam şi prin ture repetate pe munte, timp în care şi-au amenajat singuri cele două tabere intermediare spre vârf.



Echipa a atins vârful pe ruta clasică, cea mai populară, cea sud-vestică. Ascensiunea a început din tabăra 2, la ora 2,00 AM şi a durat 8 ore, desfăşurându-se pe un traseu foarte tehnic şi abrupt, surplombant pe alocuri, ce presupune căţărare mixtă, pe stâncă, gheaţă şi zăpadă. Muchiile sale ascuţite şi feţele abrupte fac ca Ama Dablam să fie numit şi Matterhornul Himalayei.



Astfel, Laura Mareş a devenit prima sportivă româncă, legitimată a Federaţiei Române de Alpinism şi Escaladă, ce a reuşit ascensiunea tehnică a vârfului Ama Dablam, considerat cel mai frumos munte din lume.



"A fost mult mai greu decât mi-am imaginat, a fost o susţinută ascensiune tehnică. Am început antrenamentul pentru Ama în urmă cu un an, constând în escaladă, fitness, alergare pe stadion, ture pe munte", a declarat sportiva. Obiectivul său imediat este să se întoarcă acasă la fiica ei. Laura Mareş speră ca în 2019 să urce pe un vârf de peste 7.000 de metri.



Laura Mareş, medic oftalmolog din Iaşi, în vârstă de 43 de ani, ia parte la expediţii montane din 2013, ea urcând pe Elbrus, Mont Blanc, Kilimanjaro, Damavand. Cu timpul, a început să se antreneze pentru ascensiuni din ce în ce mai tehnice: Matterhorn (septembrie 2016), Punta Dufour, Island Peak (aprilie 2017), tentativa pe Gheţarul Polonez în Aconcagua (în ianuarie 2018, reuşita doar pe ruta clasică), Dent du Geant (august 2018).



Ama Dablam este al treilea cel mai popular munte himalayan pentru expediţiile comerciale. Cea mai populară rută este muchia de sud-vest, ascensiunile făcându-se, în mod uzual, în lunile aprilie-mai (înainte de muson) şi septembrie-octombrie. Vârful principal, cel mai înalt, pe care l-au urcat Mareş şi Ionescu, are înălţimea de 6.812 metri, iar cel secundar, vestic, de 6.170 m.



Ama Dablam înseamnă în limba Sherpa "Colierul Mamei", nume dat după forma crestelor sale - cea a braţelor unei mame strângându-şi copilul la piept ("Ama") - şi gheţarul de la baza sa, asemănat colierului tradiţional purtat de femeile Sherpa ("Dablam").



Prima ascensiune a muntelui a fost reuşită 13 martie 1961, de către echipa Mike Gill (Noua Zeelandă), Barry Bishop (SUA), Mike Ward (Marea Britanie) şi Wally Romanes (Noua Zeelandă) pe muchia sud-vestică.

