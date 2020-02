Marii campioni cer finanțare pentru sport

O delegație de sportivi și foste mari glorii ale României, alcătuită din multiplii campioni mondiali și olimpici, Simona Halep, Nadia Comăneci, Ilie Năstase, Gabriela Szabo, Cristian Gațu, Ștefan Birtalan, Camelia Potec și Alina Dumitru, a mers la Parlament, pentru a le cere legiuitorilor mai mult sprijin pentru sport, pentru infrastructură, săli și stadioane, dar și pentru o mai bună finanțare a sportului.

Nadia Comăneci a deschis discuția cu membrii Comisiei de Sport din Parlamentul României cerând mai mulți bani pentru sport în acest an olimpic. „E important ca generația de astăzi și generațiile care vin să știe că au sprijinul nostru. Succesul sportului românesc a fost și este bucuria românului și este extrem de important ca generația de azi să știe că are sprijinul nostru și să nu fie nevoită să meargă afară pentru a căuta ajutor”.

„Să se construiască săli și să se facă ceva pentru noile generații”

Simona Halep a vorbit despre nevoia acută de săli de sport din România, a cerut implicarea autorităților pentru sprijinirea tinerilor sportivi financiar și logistic. „Nu am venit aici pentru mine, am venit pentru noua generație, care are nevoie de o mare infrastructură. La noi în țară nu prea există așa ceva. Avem nevoie de o sală, unde să se joace meciurile pentru România, pentru echipa de Fed Cup. Sunt mulți copii care au nevoie de susținere. Vorbesc din punctul meu de vedere, sportul nostru este unul scump și nu poate fi susținut așa mult de familii”, a declarat Simona Halep. Ea a făcut un apel pentru ca „Federația Română de Tenis să intre în rând cu celelalte federații și să primească bani de la bugetul MTS. Nu este normal să nu fie în rând cu celelalte. Tenisul românesc a avut multe rezultate în ultimii ani și mai ales în trecut”, a precizat Halep. Am avut numărul 1 mondial la băieți, am avut numărul 1 mondial și la fete. Fiind în cauză vreau să specific, pentru că este chiar păcat de talentul nostru românesc să nu se facă nimic și să nu progresăm. Tot ce îmi doresc este să se construiască săli și să se facă ceva pentru noile generații. Este mare nevoie”, a încheiat Simona Halep.

Arenele Progresul, eternul litigiu

În ceea ce-l privește pe Ilie Năstase, acesta a continuat războiul cu guvernatorul Băncii Naționale, Mugur Isărescu, pe problema Arenelor BNR. „Arenele Progresul, stadionul Progresul, sunt construite din bani bublici, nu sunt proprietatea lui Isărescu. Acolo am învățat tenisul, de acolo m-am ridicat. Credeți că acum nu s-ar mai ridica alți tineri doritori de sport, de tenis, de orice altă disciplină? Dar cum s-o facă dacă domnul Isărescu a pus lacătul pe baza sportivă, pe tot ce este acolo. Acolo s-a jucat o finală de Cupă Davis, acolo au jucat de-a lungul anilor mari tenismeni. Cum s-o ții închisă? De aceea am fost nevoiți să mutăm turneul ATP de la București la Budapesta. Pentru că nu aveam unde să-l organizăm aici”, a spus fostul tenismen.

„Părinții sunt dispuși să-și aducă copiii la sport, dar nu au unde”

Campioana olimpică la națație Camelia Potec a luat și ea cuvântul subliniind că spațiile de joacă și de practicare a sportului de către copii devin tot mai puține. „Noi nu aparținem de nicio culoare politică. Am tot vorbit despre problemele din sportul românesc. Fără infrastructură, este greu să convingem copiii să vină la sport și la mișcare. Ca să devină prioritate națională, sportul trebuie finanțat. Cred că sportul ar trebui să fie practicat încă de la vârste fragede, iar ideea de a avea grădinițe sportive era foarte foarte bună”.

Ne-au ascultat, ne-au pupat, ne-au mulțumit, ne-au felicitat, și-au făcut poze cu noi... Acum să vedem dacă vor sprijini și sportul.

Ilie Năstase