Mirel Rădoi, ultima speranță pentru calificarea la EURO

Răzvan Burleanu a făcut anunțul pe care-l așteptau toți iubitorii de fotbal din România, numele noului selecționer al reprezentativei: Mirel Rădoi, actualul antrenor al naționalei U21. Speranțele sunt susținute de organizarea bună de la naționala mică și de jocul bun din vara acestui an, când a jucat semifinala Campionatului European și calificarea la Jocurile Olimpice de anul viitor de la Tokyo. El însă va trebui să renunțe la contractul cu echipa de tineret, dar a primit asigurări că va fi pe bancă la Olimpiadă.

Noul selecționer își intră în pâine direct în meciul de baraj pentru EURO 2020 cu Islanda, iar dacă va învinge în deplasarea de la Reikjavik, va mai avea un hop de trecut, meci decisiv cu Ungaria sau Bulgaria. Sarcina lui este una extrem de grea, având de gestionat un lot demoralizat, care în meciurile din grupă nu a învins decât Malta și Insulele Feroe. În plus, lotul de jucători pe care-l moștenește de la Cosmin Contra este alcătuit în mare parte din fotbaliști care sunt mai mult rezerve la echipele de club din străinătate (Tătărușanu, Răzvan Marin, Ianis Hagi, Romario Benzar, Chipciu, Toșca, Andone). În aceste condiții, Rădoi va face un schimb de generații la naționala mare, cu o infuzie de jucători tineri de la U21, care astă-vară au impresionat la europeanul din Italia. Însă și această sarcină îi va fi dificilă, deoarece în aceeași perioadă cu meciurile de baraj pentru EURO 2020 sunt și meciurile, și ele decisive, cu Danemarca și Ucraina, pentru calificarea la EURO 2021 pentru echipele U21. Apoi, tot Mirel Rădoi trebuie să pregătească și echipa cu care va merge în Japonia la Jocurile Olimpice, unde România este văzută printre favorite la o medalie.

Cel mai probabil, pentru meciurile naționalei mari, noul selecționer se va baza pe un nucleu de jucători tineri, portarul Ionuț Radu, Florinel Coman, Pușcaș, Mitriță, Bancu, Cicâldău și Rus, alături de un grup jucători experimentați din care nu vor lipsi Budescu, Stanciu, Alibec, Nistor. Este posibil ca pentru unii fotbaliști să nu mai existe convocări pentru echipa națională, printre ei i-aș enumera pe Ciprian Deac, Grozav, Maxim și Chiricheș. Nici Tătărușanu (care nu a mai jucat la echipele de club din luna mai) nu mai este sigur de convocare, deși în această campanie a fost cel mai bun tricolor, mai ales în meciul cu Malta, 1-0, când el a împiedicat o mare rușine, însă tânărul Ionuț Radu este titular meci de meci în Serie A la Genoa și primește etapă de etapă laude pentru evoluția lui.

Obiectivul lui Rădoi

Totuși, Mirel Rădoi nu are clauză în contract calificarea la Europeanul de anul viitor, competiție la care este gazdă pentru patru meciuri și Bucureștiul. Principalul lui obiectiv este calificarea la Campionatul Mondial din 2022 din Qatar. Al doilea obiectiv trasat de federație este reconstrucția pe termen lung a echipei naționale, treabă pentru care are la dispoziție doi ani.

Cine îi va lua locul la naționala mică

Problema federației este acum în jurul naționalei mici, de unde, la mijlocul campaniei de calificare, a fost extras chiar cel care a construit această echipă. Răzvan Burleanu a anunțat că noul selecționer va fi anunțat la mijlocul lunii decembrie și că acesta va fi tot din noul val de antrenori tineri, printre numele vehiculate fiind Măldărășanu și Adrian Mutu.

Consider că Mirel Rădoi e cel mai îndreptățit să conducă naționala astăzi și cel mai în măsură să califice naționala. Mirel Rădoi a reprezentat varianta numărul 1. Dacă el ar fi refuzat, am fi mers mai departe și am fi vorbit și cu alți antrenori. E un contract de construcție pentru Mirel, nu este unul pe termen scurt. Nu vrem să stea pe bancă doar la meciurile de baraj, ci și la Jocurile Olimpice și apoi să construiască o nouă echipă națională. Vrem să construim cu el. Acestea au fost argumentele și acestea vor fi și propunerile pe care le vom avansa lui Mirel Rădoi. Va fi un contract pe minimum doi ani.

Răzvan Burleanu, președinte FRF