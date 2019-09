MotoGP: Spaniolul Marc Marquez a câștigat Marele Premiu al Statului San Marino

Mr R Enfield

Spaniolul Marc Marquez (Honda) a câştigat Marele Premiu al statului San Marino la clasa MotoGP, în Campionatul Mondial de motociclism viteză, în faţa francezului Fabio Quartararo (Yamaha), care a condus aproape toată cursa.

Marquez a sosit în 42 min 25 sec 163/1000, fiind mai rapid cu 903/1000 decât Fabio Quartararo şi cu 1 sec 636/1000 decât un alt spaniol, Maverick Vinales (Yamaha).

Acesta şi-a mărit avansul în clasamentul campionatului şi se îndreaptă spre al şaselea titlu mondial. Cu 275 de puncte, el este urmat la mare distanţă de doi italieni de la Ducati, Andrea Dovizioso, 182 puncte, şi Danilo Petrucci, 151 puncte.



Spaniolul are 77 de Mari Premii câştigate, depăşindu-l astfel pe legendarul Mike Hailwood.



După cum s-a anunţat, spaniolul Augusto Fernandez (Kalex) a încheiat pe primul loc la categoria Moto2, devansându-i pe podium pe italianul Fabio di Giannantonio (SpeedUp) şi spaniolul Alex Marquez (Kalex). În clasamentul acestei categorii, Alex Marquez are 197 de puncte, devansându-i pe Augusto Fernandez, 171 puncte, elveţianul Thomas Luthi (Kalex), 159 puncte etc.

Japonezul Tatsuki Suzuki (Honda) a terminat învingător duminică la clasa Moto3, fiind urmat pe podium de alţi doi piloţi Honda, britanicul John McPhee şi italianul Tony Arbolino.



În clasamentul Campionatului Mondial, după 13 curse, italianul Lorenzo Dalla Porta (Honda) are 179 puncte, spaniolul Aron Canet (KTM), 157 puncte, Tony Arbolino, 149 puncte etc.



AGERPRES