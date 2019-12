Până și Japonia a făcut instrucție cu fetele noastre

Naționala feminină de handbal a României a avut cea mai slabă prestație la un campionat mondial din ultimii 18 ani. Locul 12 într-o competiție în care am învins doar Ungaria. În rest, am suferit înfrângeri categorice: 15 goluri diferență cu Spania, 12 cu Rusia și, uluitor, 17 goluri cu Japonia.

Fără Cristina Neagu pe teren, naționala de handbal a României a încheiat parcursul la Campionatul Mondial cu cea mai rușinoasă înfrângere a ultimilor ani: 20-37 cu Japonia, o echipă care în urmă cu 5 ani nici măcar nu exista pe harta handbalului feminin. Asiaticele au zburdat pe teren și au înscris din toate pozițiile chiar dacă cea mai înaltă jucătoare a lor are doar 1,68 metri înălțime! Însă nu doar contra Japoniei fetele noastre au jucat lamentabil. Începând cu corecția administrată de Spania la 15 goluri diferență, meci pe care l-am considerat un accident, până la rușinea cu Japonia, naționala noastră a avut un singur meci cât de cât reușit: victoria cu Ungaria, dar și jucătoarele maghiare sunt în derivă și încearcă o reconstrucție a echipei.

Mai tragem speranțe cu turneul preolimpic

Singura realizare la acest mondial este calificarea la turneul preolimpic în urma căruia am putea totuși participa la Olimpiada de anul viitor de la Tokyo. Dar acest turneu de calificare, unde deja se cunoaște o adversară, Coreea de Sud, va fi unul extrem de puternic și mai putem nimeri în grupă cu Danemarca, Germania, Serbia, Spania, Norvegia sau Suedia, echipe care ne-au aplicat corecții usturătoare în ultima vreme.

„Suntem în cădere liberă”

Prestația slabă a naționalei la această ediție de CM poate fi justificată și de șocul petrecut la Corona Brașov, unde toate jucătoarele, dintre care patru titulare de drept la națională, au fost găsite dopate în urma unui tratament cu laser intravenos, interzis de forurile sportive. Cum a fost posibil? Cum de nu s-a știut că acest tratament este ilegal? Sunt întrebări care își așteaptă răspunsul în urma anchetei începute de Federația Română de Handbal. Până una-alta, Corona Brașov a fost exclusă atât din cupele europene, cât și din liga națională. Oricum, chiar dacă nu ar fi fost exclusă din campionatul intern, nu ar fi avut jucătoare valide care să intre pe teren atât timp cât întregul lot a fost suspendat, inclusiv jucătoarele străine. „Suntem în cădere liberă. O vreme nu cred că va mai exista handbal feminin la Brașov, oraș care a dat echipe legendare: Rulmentul și Corona”, spunea Mariana Târcă, fosta mare jucătoare de sub Tâmpa.

În aceste condiții, handbalul românesc feminin calcă pe urmele celui masculin, care a ajuns în anonimat după perioada de glorie a lui Gațu, Oțelea, Birtalan, Radu Voinea sau Marian Dumitru, în urma lor nemaivenind nimeni. Asta se va întâmpla și la feminin după ce va trebui să se retragă și Cristina Neagu, motorul echipei de azi. În locul ei nu vine nimeni. Au existat mari speranțe de la Cristina Laszlo, că va fi următorul lider al naționalei, doar că Laszlo a evoluat la... Corona Brașov și o lungă perioadă va fi suspendată.

18-27 cu Rusia, 22-34 cu Suedia și 20-37 cu Japonia sunt cele mai rușinoase înfrângeri ale naționalei feminine de handbal la un turneu final în ultimii 18 ani.

Felicitări echipei României pentru acest turneu. Am fost într-o situaţie dificilă când am început turneul, am avut accidentări şi alte probleme, dar am supravieţuit. Suntem fericiţi că am reuşit să ajungem în grupele principale.

Tomas Ryde, selecționerul naționalei feminine de handbal a României