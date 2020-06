Pandemie la Adria Tour: Djokovic, depistat cu coronavirus

Hepta

Liderul mondial al tenisului masculin, sârbul Novak Djokovic, a fost depistat cu coronavirus, informează AFP și Reuters. Sportivul a publicat un comunicat în presa locală, în care a anunțat că atât el cât și soția au primit rezultate pozitive la teste, în timp ce copiii lor au răspunsuri negative. El este a şasea persoană infectată cu Covid-19 dintre participanţii la Adria Tour, eveniment organizat de tenismanul sârb, care a programat în weekendul trecut etapa a doua, la Zadar (Croaţia).

„Când am ajuns la Belgrad, am mers să fim testaţi”, a declarat jucătorul de 33 de ani, care a precizat că nu manifestă niciun simptom. „Rezultatul meu este pozitiv, la fel al Jelenei (soţia sa - n. r.), în timp ce rezultatele copiilor noştri sunt negative. Regret profund fiecare caz individual de infectare”, a mai spus Djokovic.

El a făcut și declarații cu referire la organizarea turneului. El a arătat că scopul turneului a fost acela „de a-i ajuta pe jucătorii de tenis din regiune, de a crea condiţii pentru ca ei să joace”, ca să obţină venituri pentru a trece mai uşor peste această perioadă dificilă



Djokovic a plecat rapid de la Zadar la Belgrad, unde a fost testat în cursul dimineţii de luni. Jucătorul de tenis va rămâne în autoizolare timp de 14 zile, iar peste cinci zile, va repeta testul.

Un alt tenisman sârb, Viktor Troicki, a anunţat luni seară că el şi soţia sa însărcinată au fost testaţi pozitiv la Covid-19, alăturându-se astfel bulgarului Grigor Dimitrov şi croatului Borna Coric pe lista jucătorilor şi apropiaţilor acestora infectaţi după participarea la Adria Tour. Troicki, ocupantul locului 184 ATP, a fost primul rival al lui Djokovic în prima etapă a turneului, desfăşurată la Belgrad pe un stadion plin, în care publicul nu a purtat mască, iar jucătorii s-au îmbrăţişat pe teren, au cinat împreună fără prea multe măsuri de protecţie şi au jucat inclusiv baschet. Preparatorul fizic al lui Djokovic, Marko Paniki, şi antrenorul lui Dimitrov, Kristijan Groh, au fost printre cei testaţi pozitiv la noul coronavirus.

Noi am organizat turneul într-un moment când virusul slăbea, crezând că sunt întrunite condiţiile pentru desfăşurarea sa. Tot ce am făcut, am făcut cu inima curată şi cu intenţii sincere. Adria Tour şi-a propus să trimită mesaje de solidaritate, de respect, de fair-play

Novak Djokovic, numărul 1 mondial la tenis masculin