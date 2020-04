Paolo Maldini s-a vindecat de COVID-19, însă este slăbit și epuizat

„Am avut virusul ăsta. Dar eu îmi cunosc foarte bine corpul, atâția ani ca sportiv m-am testat în toate situațiile. Știam de la bun început că mă voi vindeca, dar nu am crezut nicio secundă că este atât de cumplit. Repet: este cumplit! Am fost declarat vindecat după două săptămâni, iar acum o lună am fost externat. Azi am încercat pentru prima oară să fac niște exerciții fizice simple. Nu a durat un minut și nu am putut să mă mai ridic de pe podea. Un exercițiu de încălzire simplu. Făceam mii de astfel de exerciții acum două luni. Acum nu sunt în stare niciun minut. Respirația îmi este foarte afectată. Mă sufoc. Vor dura câteva luni să revin la cum eram înainte”, a scris Paolo Maldini pe Twitter.