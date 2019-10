Planul lui Contra: încălzire în Feroe, victorie cu Norvegia

Sezonul de toamnă al echipei naționale continuă cu două meciuri din preliminariile Euro 2020. Primul meci, sâmbătă, în deplasare cu Insulele Feroe, unde este obligatoriu să învingem, dacă se poate la un scor cât mai mare. Apoi, marți, naționala lui Contra întâlnește Norvegia, la București. Din păcate, în urma incidentelor de la meciul cu Spania, pe stadion nu vor avea acces decât copii sub 14 ani. Chiar și în aceste condiții, calculul hârtiei ne pun în poziția de favoriți în ambele dispute, însă orice pas greșit ar însemna pierderea oricărei șanse de calificare la ediția de anul viitor a europenelor, competiție la care organizăm și noi patru meciuri.

Dacă meciul cu Norvegia are o importanță capitală, nu trebuie să uităm că mai întâi trebuie să luăm cele trei puncte din Insulele Feroe. Un accident ne-ar scoate încă de sâmbătă din calculele calificării la Euro. Codașa grupei nu mai este echipa cu care România făcea pe vremuri scoruri de maidan și, dacă ne aducem aminte cât de mult ne-am chinuit cu Malta și cât de aproape am fost de un egal rușinos. Îngrijorarea din jurul naționalei este lipsa coerenței în jocul echipei. Dacă în meciul cu Spania a fost evidentă diferența de valoare în favoarea fostei campioane mondiale, nu a existat nicio scuză în meciul cu Malta, când niciun jucător român nu a reușit vreun dribling și niciodată nu am reușit mai mult de trei pase consecutive. Dacă vom juca la fel și în Feroe ne vom complica foarte mult situația.

În ceea ce privește meciul cu Norvegia, mai mult ca sigur că selecționerul Cosmin Contra nu va alinia aceeași formulă ca în Feroe, ci va miza pe jucătorii cu experiență, Deac, Nistor și Stanciu, urmând ca pe parcurs să fie introduși Hagi, Coman sau Răzvan Marin, care vor fi, cu siguranță, titulari în Feroe

Tribune pline cu copii

Chiar dacă UEFA ne-a pedepsit să jucăm fără spectatori, în tribune vor fi peste 20.000 de copii și s-ar putea stabili chiar un record: „cei mai mulți copii prezenți la un meci de fotbal”.

Lotul României pentru următoarele două meciuri

Portari: Tătărușanu (Lyon), Florin Niță (Sparta Praga), Ionuț Radu (Genoa)

Fundași: Romario Benzar (Lecce), Vasile Mogoș (Cremonese), Vlad Chiricheș (Sassuolo), Adrian Rus (MOL Fehérvár), Ionuț Nedelcearu (FC Ufa), Dragoș Grigore (Ludogorets), Alin Toșca (Gaziantep), Nicușor Bancu (U Craiova)

Mijlocași: Răzvan Marin (Ajax), Mihai Bordeianu (CFR Cluj), Alexandru Cicâldău (U Craiova), Dan Nistor (Dinamo), Paul Anton (Krylya Sovetov), Ciprian Deac (CFR Cluj), Nicolae Stanciu (Slavia Praga), Ianis Hagi (Genk), Alexandru Mitriță (New York City FC), Florinel Coman (FCSB)

Atacanți: Claudiu Keșeru (Ludogorets), George Pușcaș (Reading), Florin Andone (Galatasaray)

Program

12 octombrie 2019: Feroe – România

15 octombrie 2019: – Norvegia

15 noiembrie 2019: România – Suedia

18 noiembrie 2019: Spania – România

Clasament

1. Spania 6 6 0 0 17-3 18

2. Suedia 6 3 2 1 13-8 11

3. România 6 3 1 2 13-7 10

4. Norvegia 6 2 3 1 11-8 9

5. Malta 6 1 0 5 2-13 3

6. Feroe 6 0 0 6 3-20 0