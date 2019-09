Polo: CSM Oradea s-a calificat în turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor

facebook

CSM Oradea s-a calificat în turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor la polo pe apă, după ce a învins pe CN Barcelona, cu scorul de 9-8 (1-2, 3-2, 1-0, 4-4), în Bazinul Olimpic ''Ioan Alexandrescu'' din Oradea, în ultimul meci din Grupa C a turului secund preliminar.



Vicecampioana României a marcat golul victoriei cu 44 de secunde înainte de final, prin japonezul Yusuke Inaba. Pentru orădeni au înscris Inaba (5 goluri), Vlad Georgescu (2) şi Vlad Dragomirescu (2).

Golurile echipei spaniole au fost marcate de Victor Flores Fernandez (6), Adrian Delgadoo Baches şi Sergi Trilles Chillida.



În celălalt meci, AN Brescia a trecut de Lokomotiv Tbilisi cu 18-1.



În clasamentul final, AN Brescia a ocupat primul loc, cu 9 puncte, urmată de CSM Oradea, 6 puncte, CN Barcelona, 3 puncte, Lokomotiv, 0 puncte. Primele două clasate s-au calificat în turul al treilea preliminar.



Campioana României, CSA Steaua Bucureşti a ratat calificarea în turul al treilea. ''Roş-albaştrii'' au obţinut o singură victorie în Grupa E, 17-13 (5-4, 5-0, 4-7, 3-2) cu echipa sârbă VK Sabac, duminică, la Terrassa (Spania). Andrei Prioteasa a marcat 5 goluri pentru Steaua, Tudor Fulea 3, Emmanouil Solanakis 3, Jerko Marinic Kragic 2, Nicolae Oanţă 2, Istvan Szabo 1, Mihnea Gheorghe 1. Pentru Sabac au punctat Djordje Vucinic (4), Chancellor Jobe Ramirez (2), Aleksandar Erakovic, Nikola Markovic, Marko Radulovic, Dusan Vasic, Luis Ricardo Gomes Da Silva, Marko Ilic, Petar Velkic.



CN Terrassa a dispus cu Team Strasbourg SNS cu 13-6. Aceasta a ocupat primul loc, cu 9 puncte, urmată de Strasbourg, 6 puncte, Steaua, 3 puncte, VK Sabac, 0 puncte.

